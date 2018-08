Solicitan precisiones por el supuesto caso de mala praxis en el Llano

Rocío Almirón ingresó a mediados de marzo al Hospital Llano con complicaciones por una patología que padecía desde el 2016, síndrome de Guillain-Barré. Tras una traqueotomía sus familiares notaron que su estado de salud se habría complicado, y en ese interín fue trasladada de urgencia hasta el Escuela donde finalmente falleció el sábado. En este contexto, el abogado de la familia, Hermindo González explicó que todavía esperan precisiones sanitarias para poder avanzar en las imputaciones, pero dado el transcurrir de los hechos estiman que podría tratarse “de un caso de mala praxis”.

“La denuncia penal llegó al Juzgado de Instrucción de la doctora Contarde y luego se formó expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 6. La denuncia se realizó luego de ver las consecuencias posteriores de una traqueotomía porque, entendemos nosotros, que no eran las habituales. El tamaño del corte y las llagas generaron sospechas entre los familiares. Se tomó conocimiento de esto el 27 de marzo cuando la trasladan al Hospital Escuela, y les brindan el informe médico de que tras la traqueotomía se evidenció fuga persistente de aire en la zona”, precisó a El Litoral el abogado de la familia, Hermindo González.

Debido a que la joven falleció el sábado, todavía no obtuvieron los resultados de la autopsia, pero estiman que podría dar luz con respecto a los acontecimientos. Mientras tanto, el abogado solicitó los debidos informes al Hospital Llano.

En este marco, además, este medio intentó comunicarse con autoridades sanitarias para conocer si comenzó algún tipo de investigación, sin embargo no se obtuvo respuestas.

En lo que respecta al pedido del informe, Hermindo González dijo: “Solicité al Hospital Llano que se libre informe del personal de salud que formó parte del equipo quirúrgico y, además, que brinden más información de la metodología y cirugía que se realizó”.

Las causas de la muerte todavía son objeto de investigación, de hecho ayer recién se inhumó el cuerpo de la joven.

“Si bien, Rocío tenía una patología de base,entiendo que la situación que provocó lesiones en su cuerpo sin lugar a dudas culminaron en el debilitamiento de la salud. Todavía no tenemos las causas de la muerte, pero entendemos que murió por un paro cardiorespiratorio causado por un virus intrahospitalario. No tenemos conocimiento de qué virus se trata, pero cuando entregaron el cuerpo pidieron especial cuidado para que nadie tome contacto”, sintetizó González.