Una comisión mixta definirá la forma de disputa del Ascenso

Cuando los “pesos pesados” de AFA pensaron que tenían abrochada la reestructuración del fútbol de ascenso, en la reunión del pasado jueves del Comité Ejecutivo saltaron voces opositoras por parte de clubes de la Superliga, y de la misma Primera B Nacional, que obligaron a parar la pelota.

Los dirigentes de la Superliga no quieren una B Nacional en zonas y con 40 equipos, por lo que se decidió que una Comisión mixta, cuyos miembros deben ser confirmados por estas horas, defina cómo se jugarán los torneos del Ascenso.

El proyecto del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y del titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino, que no es otro que las pretensiones de los clubes directamente afiliados a la AFA, proponía para la temporada 2019/20 un torneo de la B Nacional dividido en Zona Metropolitana y Zona Interior, con 18 o 20 equipos cada una.

Para cubrir la cantidad de equipos restantes, la Primera B y el Federal A tendrían ascensos masivos, mientras que se hablaba de una fusión entre la C y la D, aunque luego también hubo oposición de los clubes de esta última categoría, que quieren seguir siendo totalmente amateur.

Para convencer a las instituciones del interior de este muy mal negocio (seguirán viajando miles de kilómetros, mientras que sus pares de la Caba y el gran Buenos Aires se desplazarán prácticamente entre barrios porteños y localidades cercanas del conurbano) se les prometió que en la temporada venidera no habrá descensos. Tampoco lo pudieron sostener, ya que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) solicitó que haya al menos un par de equipos que bajen de categoría para que los clubes armen equipos más competitivos.

En la reunión, los equipos de Primera dejaron en claro que un torneo de 40 equipos es inviable y propusieron seguir igual, incluso con descensos, para de acá a cuatro años bajar de 25 a 22 los participantes de la B Nacional, ya que consideran que la máxima categoría de ascenso debería jugar con la misma cantidad de equipos que la Superliga.

Esto frenó el sorteo de los fixtures de la B Nacional, la Primera B y C, y por lo tanto el comienzo de dichos torneos, previsto inicialmente para el 18 y el 11 del corriente, respectivamente.

El torneo Federal A está también directamente atado a lo que se resuelva para la B Nacional. El sistema de disputa y los ascensos dependerá de qué es lo que se prevea para la categoría superior, aunque a diferencia de los metropolitanos, su fecha de inicio está prevista para el 9 de septiembre.

La puja vendría por el lado del dinero. La AFA tenía previsto pedirle un gesto solidario a los clubes de la Superliga para acrecentar el dinero que reciben actualmente los clubes de la B Nacional, y estos se plantaron. “Si quieren plata será a nuestra manera. Si no, que se repartan lo mismo entre los 40”, se escuchó decir.

Pero no sólo los clubes de la Superliga presionaron. También lo hicieron instituciones poderosas del interior como Gimnasia de Jujuy, Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Rafaela, disconformes con que la B Nacional se divida y aumente el número de equipos.

Ahora es el turno de la Comisión Mixta, aún no conformada, que deberá cuanto antes presentar un proyecto viable al Comité Ejecutivo. Mientras tanto, el Ascenso sigue parado y esperando.