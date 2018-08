Rodolfo Urtubey: "Hay casos donde la violación no tiene violencia sobre la mujer"

El senador peronista Rodolfo Urtubey generó una gran controversia con su discurso este miércoles en la Cámara Alta cuando propuso discutir una modificación del Código Penal que defina los límites de los casos de aborto que actualmente son no punibles.

"En el caso del peligro a la vida, está clara su formulación (de la norma). En el caso de la inviabilidad de la vida después del nacimiento, está clara la formulación. La violación también está clara su formulación, pero habría que ver", introdujo.

Y explicó: "Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción".

Según la visión del legislador, la norma debería contemplar estos casos de abuso sexual por subordinación dentro de los spuestos en los cuales el aborto no está penado.

