Michetti y una acalorada discusión con el radical Naidenoff: "La que conduce soy yo"

Un tenso cruce entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y el senador del mismo espacio político Luis Naidenoff se produjo en medio del tratamiento de la ley de despenalización del aborto.

Naidenoff, senador de Cambiemos por Formosa, salió en defensa de la mendocina pamela Verasay, quien pretendía contar con minutos extra para su exposición: "a mi me toca conducir el debate. Si yo no cumplo las reglas yo puedo pensar que pueden llegar a los veinte minutos. A usted le parecerá bien y a otros no", intentó calmar las aguas Michetti, que preside la Cámara de Senadores.

"Yo lo que le propongo es que termina la senadora y evitar seguir dilatando en discusiones estériles", insistió Naidenoff, pero Michetti respondió con vehemencia: "me toca conducir a mi y no a usted".

El formoseño, a favor de la despenalización y enfrentado a la postura de la presiden, redobló la apuesta subiendo el tono: "Usted conduzca pero deje cerrar, presidenta". La discusión siguió unos minutos.

"Usted no debe conducir", repitió Michetti, y Naidenoff espetó con ironía: "sólo le digo lo que se decidió en labor parlamentaria, que usted no estuvo".

