“Maravilla” Martínez regresa al boxeo

Aquella noche del 15 de septiembre del 2012 quedará grabada a fuego como una de las más apoteósicas de la historia del boxeo moderno argentino. Sergio “Maravilla” Martínez, tras darle una lección a lo largo de once rounds, sintió un golpe de Julio César Chávez Jr. y conoció la lona. Quedaba 1 minuto y 20 segundos para el final de una velada con el resultado conocido. La incertidumbre invadió de golpe el Thomas & Mack Center de Las Vegas. En noviembre ya habrán pasado más de seis años de aquella jornada: ¿habrá revancha?

Todo nació en las últimas horas a raíz de un cruce tuitero entre el argentino y el púgil mexicano. “Peleo vs. Sergio Mora el 7 de septiembre. De salir victorioso, me gustaría que Sergio ‘Maravilla’ Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos. ¡Nunca es tarde!”, escribió el deportista de 32 años.

Lejos de amilanarse, el nacido en Quilmes redobló la apuesta: “Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear sólo por esa revancha. ¿Aceptás? ¿Estás seguro? Te propongo noviembre”.

Chávez Jr. retuiteó la respuesta de “Maravilla” y le contestó a un seguidor que le advirtió que el argentino estaba retirado: “Sí, lo que sucede es que renovó su licencia. Sólo que si vuelve de verdad, pues que me avise”.

El comentario estaba referido a la noticia que se conoció en las últimas semanas: Martínez, a sus 43 años, fue habilitado por las autoridades a subirse nuevamente a un ring.

Tras renovar su licencia como boxeador profesional, Infobae había dialogado por entonces con su agente Sampson Lewkowicz, quien aseguró que tal acción era porque estaba “trabajando para una filmación”. Sin embargo, estos movimientos en las redes hacen creer que su retorno a la actividad es posible.

“Maravilla” subió por última vez a un cuadrilátero en junio del 2014, cuando fue ampliamente superado por el puertorriqueño Miguel Cotto. Aquella fue la última de sus 56 peleas oficiales: 51 victorias -28 KO-, 3 derrotas y 2 empates.