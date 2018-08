Atacaron a balazos el frente de una barbería en el barrio Juan XXIII

Una barbería del barrio Juan XXIII fue el blanco de un ataque a balazos en la madrugada de ayer. Afortunadamente no se registraron heridos y se investiga el móvil del atentado.

El local denominado “Barbery Shop” se encuentra ubicado en Arequipa y Rafaela. Los disparos serían con un arma 9 milímetros y tres de los impactos quedaron en la puerta de ingreso. Interviene la Comisaría Séptima.

Los disparos atravesaron el portón, el vidrio de la puerta e incluso rompieron uno de los espejos, tras lo cual destacan que no haya habido gente en el lugar porque podría haber sido una tragedia. No tienen conocimiento de quien pudo haber sido el o los autores de los disparos y que los empleados trabajaron hasta alrededor de las 22 del lunes. Una serie de casquillos de bala y orificios en el portón frontal y los vidrios alertaron a los empleados que llegaron al lugar. Emilce, la propietaria, contó en declaraciones a Radio Dos que “el chico que siempre abre el local cuando vino hoy a las 10 de la mañana se encontró con esto”.

La balacera, según los vecinos, habría ocurrido cerca de las 2 de la mañana. Aparentemente podría significar una amenaza en contra del local o hacia algún personal. Emilce comentó que “no tengo problemas con nadie, sólo los tuve con la novia de mi hijo, ella le denunció a mi hijo porque según ella le golpeó. Varios disparos entraron hasta el fondo del local, pero no hicieron nada”. Y además recalcó que “es la primera vez que pasamos por esto”.