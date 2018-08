Claudio Tapia y la Selección

El presidente de la AFA habló sobre el futuro de las selecciones argentinas y reveló cómo fueron los contactos con el director técnico del Manchester City. Además, habló del astro rosarino y dio detalles de cómo fue la reunión entre el plantel y Sampaoli tras el 0-3 ante Croacia en el Mundial

Días después de la reunión de Comité Ejecutivo en la que los directivos adoptaran la decisión de tomarse seis meses para la elección del próximo director técnico de la Selección (designando al mismo tiempo como interinos a Lionel Scaloni y Pablo Aimar), Claudio Tapia le brindó una entrevista al programa Líbero, de TyC Sports, en la que habló del futuro de los combinados albicelestes. Allí, reveló los detalles del intento de la AFA por contratar a Pep Guardiola para el banco del combinado nacional. También se refirió al plan de seducción para que Lionel Messi continúe defendiendo la camiseta. Y contó, desde su óptica, cómo fue la reunión entre el plantel y Jorge Sampaoli tras el 0-3 frente a Croacia en el Mundial, que le abrió la puerta al doble comando.

Pep Guardiola

“Averiguar, averiguamos. Era muy difícil, se necesitaba una billetera gorda. Algo hablamos, tenemos que hipotecarlo todo para traerlo. No pensamos nunca que pedía tanto”.

Plan de Seducción

“Es un ser humano. Le metemos presión diciendo que es el equipo de Messi y nosotros también tenemos que ayudarlo a él. Siempre se puso la camiseta de la Selección. Es importantísimo, pero hay que ayudarlo. Tenemos que darle señales de que lo necesitamos, pero con un proyecto, una identidad, no dándole obligación de que nos salve. Hablaré con él en el momento justo, hoy que disfrute de su equipo, que se saque la bronca por el Mundial que tuvimos: el mayor peso se lo llevó él”.

Famosa Reunión

“Yo no vi el club de los amigos, si fuera así hubieran sido diferentes las formaciones, todo. A partir del resultado de Nigeria tuvimos una oportunidad que no pensábamos. Antes del partido pensábamos que no pasábamos la primera fase. Y cuando te dan una oportunidad, todos los hombres de bien hablan. Nos reunimos, hablamos de qué veíamos de positivo, qué oportunidad teníamos. A veces uno comete errores y te los hacen ver estas autocríticas. Si la tenemos que volver a hacer, lo vamos a hacer”.

DT de la Selección

“En el mes de diciembre va a estar el técnico: primero hicimos una charla con el Comité Ejecutivo, queríamos hacer un análisis profundo de lo que fue el Mundial y qué es lo que queríamos para las Selecciones. Tomamos la decisión de que Scaloni y Aimar estuvieran al frente de la Selección en la fecha Fifa; tenemos que tener un proyecto, una Comisión que lo lleve adelante, y recién ahí buscar el técnico. No es un proyecto a corto plazo, es a diez años, 2018/2028”.