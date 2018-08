Interrumpió un embarazo en forma clandestina y está grave

Una mujer de 34 años, madre de cinco hijos, está grave, internada en la principal maternidad pública de Mendoza por un aborto incompleto. Aunque las fuentes oficiales no confirmaron que a la mujer le practicaron un aborto clandestino, los médicos indicaron que el caso presenta todas las características que se dan en ese tipo de práctica.

La mujer llegó al hospital Lagomaggiore el último jueves con hemorragia de tres días y fiebre. La acompañaban familiares. Dijo que no sabía si estaba embarazada, por lo que no se había hecho controles previos. Tiene cinco hijos y vive en Las Heras, uno de los municipios más pobres del Gran Mendoza.

Los médicos la revisaron y decidieron hacerle un legrado, pero cuando estaban haciendo la práctica descubrieron que la infección que tenía era más grave que lo esperado. Tuvieron que extraerle entonces el útero, los ovarios y trompas.

Durante la cirugía, la paciente sufrió un paro cardíaco y su estado empeoró. “Su situación es gravísima”, de acuerdo a la informado por los médicos del hospital Lagomaggiore, donde la paciente está internada, en coma inducido, en la unidad de terapia intensiva.

“Llegó con fiebre. Si hubiese venido en el momento, la situación habría sido muy diferente”, afirmaron desde la maternidad. Ni la mujer ni su familia han querido confirmar si se trató de un aborto clandestino y dónde se habría realizado. “El caso no está judicializado”, dijo el director del hospital, Mario Bustos Guillén.