14° REMATE EN ESA PROVINCIA

Quilpo Norte vendió sus Brangus en Formosa

La cabaña de la familia Borgatello realizó su 14° remate anual en la Sociedad Rural de Formosa, con una muy buena selección de toros y vientres Brangus, tanto negros como colorados. Hubo valores muy destacados en todas las categorías, con muchas cabañas del Norte del país disputándose los reproductores.

La cabaña Quilpo Norte, de Pedro Borgatello, realizó el pasado viernes su 14° remate anual en las instalaciones de la Sociedad Rural de Formosa, donde ofreció una destacada selección de toros y vientres de la raza Brangus. Con agilidad y buenos valores, se colocó la totalidad de la hacienda, donde se destacaron los precios que alcanzaron los toros de dos años y las hembras, tanto en terneras como vaquillas preñadas y para servicio.

El 14° remate de Quilpo Norte en Formosa convocó a muchas cabañas y productores ganaderos del Norte del país, atraídos por la genética que ofreció esta cabaña oriunda de Córdoba, pero que desde principios de este siglo recría sus toros en los campos duros de esa provincia. Como es habitual, la firma Ganadera Dall’Osso e Hijo SRL fue la casa consignataria.

El desarrollo del remate fue ágil en los lotes de toros de tres años, que fueron los primeros en salir a la pista. El martillero, Eduardo Pérez, encontró ofertas para cada toro en venta, que llegaron desde cabañas y productores comerciales instalados en la tribuna. No obstante, la mayor agilidad y los precios más destacados en machos llegaron con los toros más jóvenes, una selección de negros y colorados de entre 20 y 26 meses de edad.

“Creo que los toros más jóvenes tenían mejor calidad y quizá estaban mejor presentados”, explicó Pedro Borgatello al final de las ventas. En este sentido, el reconocido criador, uno de los pioneros de la raza Brangus en el país, confió que “nosotros siempre buscamos hacer un Brangus más ‘acebuzado’ para esta zona; son campos duros, que si bien han mejorado mucho en los últimos años, no dejan de tener temperaturas altas, déficit en suelos y garrapata”.

La venta de las hembras arrancó con una elección sobre trío de terneras, donde se alcanzó el precio más alto del remate. Allí, la cabaña Las Dos A, de la provincia del Chaco, se llevó una destacada hija de “Mbareté”, y si bien se remató el 50% del animal, el comprador prefirió llevar el producto entero, por el cual pagó $560.000.

Luego hubo muy buenos valores entre las hembras preñadas, con varias compras de cabañas del Norte argentino y también de la vecina República del Paraguay, desde donde llegaron algunos ganaderos. El promedio de las vaquillonas preñadas superó los $57 mil; y el de las vaquillas para servicio también fue muy satisfactorio.

“Creo que los toros se vendieron bien, con mucha selección por parte de los compradores; pero hoy lo destacado fue la hembra se vendió muy bien, con precios muy buenos para lo elite, y otros valores satisfactorios para el resto de las vaquillonas”, resumió Antonio Dall’Osso, titular de Ganadera Dall’Osso e Hijo SRL, casa consignataria del remate.

De esta manera, Quilpo Norte cerró otro buen remate en Formosa, provincia que recibió de la mejor manera a la familia Borgatello. “No me arrepiento para nada de haber venido a Formosa; nos han recibido de la mejor manera, no sólo reconociendo nuestro trabajo en los remates, sino también con gran hospitalidad”, concluyó Pedro Borgatello.



Televisado del NOA de Colombo y Magliano

La firma Colombo y Magliano SA realizó la semana pasada un remate televisado desde la localidad santiagueña de Quimili, donde vendió unos 4 mil vacunos, filmados principalmente en el NOA. Ahora preparan un nuevo televisado, que se llevará a cabo el próximo viernes por la mañana, desde la estancia Nueva Valencia.

La firma consignataria remató el pasado lunes 30 de julio en vivo y en directo por Canal Rural, unos 4.000 vacunos, vendiendo su totalidad con el martillo a cargo de Juan Pedro Colombo, a compradores de Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Chaco, Formosa, Salta, Corrientes, Entre Ríos y Santiago del Estero.