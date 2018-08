Senado emitió dictamen para que se trate la autorización para allanar domicilios de CFK

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen favorable al pedido del juez Claudio Bonadio para allanar los domicilios de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Mañana se debatirá en el recinto y en caso de aprobarse la Justicia podrá ingresar a las propiedades de la ex mandataria. Se trata de las ubicadas en Uruguay 1306/1310 (Caba), en Juncal 1409 piso 5 (Caba), en Mascarello 411 (Río Gallegos, Santa Cruz) y Padre Agostini y Los Tehuelches (El Calafate, Santa Cruz).

La ex presidenta no estuvo en el plenario. Sin embargo, los senadores de su bloque realizaron una férrea defensa de su situación procesal y criticaron duramente a Bonadio en particular y a la investigación en general.

El principal punto de objeción fue que no había fundamentos suficientes en el oficio del juez para llevar a cabo la medida. Esto fue secundado por senadores de otras fuerzas y se logró consensuar que Bonadio deberá ampliar los fundamentos antes del jueves.