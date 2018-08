“Estamos obligados a volver a la B Nacional”, dijo Ricardone

Junto a Leonardo Baroni y Cristian Núñez, Rolando Ricardone integra el grupo de los jugadores de mayor experiencia de Boca Unidos, que se prepara para afrontar el torneo Federal A, con la intención de regresar al equipo aurirrojo cuanto antes a la B Nacional.

El plantel correntino lleva más de 40 días de trabajo. “Se hace difícil porque es atípico tener una pretemporada tan larga, pero es lo que nos toca, sólo queda agachar la cabeza y ponerse lo mejor posible, y en eso estamos”, contó Ricardone en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Respecto al plantel que se conformó, el defensor manifestó: “Hemos quedado con una base, y tuvimos la vuelta de varios jugadores importantes que ya conocen la institución, como el Negro (Núñez), Fabro y Julio Cáceres; y los chicos que han llegado tienen un recorrido en la B Nacional o la B Metropolitana y el Federal A, pero también tienen un hambre importante de triunfar”.

A la hora de poner objetivos, el “Gordo” no duda. “Sabemos que Boca Unidos es un grande, que tenemos la obligación de hacer un gran torneo y de volver a la B Nacional. Si entendemos lo que nos jugamos vamos a ser protagonistas, tenemos que jugar el primer partido como si fuera el último”, indicó.

No obstante, Ricardone dijo que “tenemos que respetar a todos los equipos que vamos a enfrentar, sobre todo porque creo vamos a integrar la zona más fuerte del torneo, pero debemos ser conscientes de que no podemos entrar a jugar el torneo a ver qué pasa y tenemos que buscar uno de los ascensos”.