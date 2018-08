Allanaron una farmacia por venderle viagra a dos chicas

Un intento de hacer una broma pesada estuvo a punto de terminar de forma fatal en Córdoba, donde dos compañeras de colegio le pusieron a un amigo dos pastillas de viagra en una gaseosa que estaba tomando, en un local de comidas rápidas. El chico, que tiene 13 años, no se dio cuenta y bebió hasta el final. Pero un poco más tarde, se descompuso y debieron internarlo de urgencia.

Ahora la Justicia de Carlos Paz avanzó en relación a uno de los costados inquietantes del caso: cómo hicieron las dos menores para acceder a la droga sildenafil. El fiscal Raúl Ramírez allanó este martes la Farmacia del Centro, ubicada sobre avenida Libertad, en Villa Carlos Paz. Se cree que fue allí donde las dos chicas compraron las pastillas que luego le dieron a un compañero.

En declaraciones recogidas por La Voz del Interior, el fiscal aseguró: “Esto es en el marco de la investigación por suministro de viagra sin la debida receta. Estamos trabajando en cooperación con la Policía Judicial, los gabinetes que me van a reportar información sobre los movimientos y expendio de medicamentos sin recetas”.

“Fuimos a buscar todos los elementos que requiere el caso y, a partir de allí, se iniciarán las acciones que correspondan”, señaló. Luego aclaró que no hay, por el momento otras farmacias señaladas y contó que un veedor del Colegio de Farmacéuticos participó del procedimiento.

“No hay personas imputadas”, adelantó Ramírez. “Sí tenemos sospechas de la actividad. Una vez que tengamos reflejados los hechos recaerán las imputaciones a quién corresponda”.

“Estas chicas le habrían suministrado a un jovencito de su misma edad dos comprimidos de viagra con alcohol, lo cual le produjo efectos y daños en su salud“, abundó Ramírez en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Darío, el papá del chico internado, había explicado cómo vivió la familia todo el episodio. “Durante el transcurso de esto me comuniqué con una de las nenas y me confirmó que sí le pusieron pastillas en la bebida. Fue un momento durísimo. Las nenas habían conseguido comprar el medicamento. Hay una filmación. Hoy mi hijo ha sido lesionado física y moralmente. El no quiere volver al colegio”, sostuvo.

“Manifestaba fuertes dolores estomacales y enrojecimiento de su cara y sus ojos”, comentó el padre. “En el hospital nos advirtieron sobre la gravedad de la situación y que hasta podría haber perdido la vida”, destacó.