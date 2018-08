Alumno apuñalado dijo que el autor “tenía 18 años”

Nahuel es el alumno de la Escuela de Vías Navegables que fue apuñalado en el parque Mitre en un intento de robo, ocurrido el martes a la siesta. Recuperado de la lesión, contó ayer que el delincuente tenía entre 18 y 19 años. Ese día “bajé del colectivo y estuve yendo para la escuela. Tenía ganas de ir al baño y no aguantaba más, entonces caminé hasta el parque Mitre. Cuando salgo de la parte de los inodoros me encuentro con un chico que me pide la mochila y el celular. Empezamos a forcejear y sacó un cuchillo y me da un puntazo del lado del costado, de la costilla”, narró ante Radio Dos. “Después salió despacito, solo, y corrió. Yo fui caminando hacia el club Alvear, me dolía mucho el costado. No podía caminar y justo me encontré con un compañero que me ayudó porque me caí”, recordó.

Nahuel insistió en que “era un poco más grande que yo, habrá tenido 18 o 19 años”. Es estudiante de la Escuela 808, donde funciona temporalmente “la Portuaria”.