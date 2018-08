El Senado, también clave para el futuro del aborto legal en EE. UU.

Mientras que en la Argentina se esperaba ayer un debate histórico que dará lugar a una votación en el Congreso por el proyecto de ley que busca legalizar el aborto, en Estados Unidos también una decisión del Senado mantiene expectante a la población.

Según especialistas, con la designación del candidato conservador a juez para la Corte Suprema norteamericana, Brett Kavanaugh, el histórico fallo “Roe vs. Wade”, que protege desde 1973 los derechos del aborto en Estados Unidos, corre riesgo de ser revocado, o por lo menos se teme por mayores restricciones, si el republicano elegido por Donald Trump es aprobado a fines de octubre por los senadores.

Brett Kavanaugh, el candidato de 53 años, que fue nominado por Trump para reemplazar al ex juez de la Corte, Anthony Kennedy, es reconocido como un conservador juez federal de apelaciones que se desempeñó como asesor del presidente George W. Bush e investigador del presidente Bill Clinton. “El presidente Donald Trump eligió al juez Kavanaugh de una lista previamente publicada de potenciales candidatos reunidos con la asistencia de expertos legales conservadores”, dijo Michael Camilleri, director a cargo del programa de derecho del centro de análisis de políticas públicas Diálogo Interamericano. El especialista indicó que “es ampliamente asumido” que los jueces en esta lista son hostiles hacia la decisión de “Roe vs. Wade”.