Esclerosis múltiple: presentan  avances para el tratamiento

Argentina es uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con una nueva droga para el tratamiento de toma oral para la esclerosis múltiple (EM) recurrente muy activa, que ofrece ventajas no sólo en su forma de administrarse sino también en reducir la necesidad de monitoreo a los controles básicos.

Se trata de la "cladribina", que se administra solo por un máximo de 20 días durante dos años, habiendo demostrado eficacia clínica sostenida por hasta cuatro años, evaluada en función de la disminución de la actividad de la enfermedad, reflejada en menores niveles de progresión de la discapacidad y de la tasa anualizada de brotes, así como en estudios de resonancia magnética.

El doctor Jorge Correale, Jefe de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea (FLENI), confirmó durante la presentación de la droga, que está indicada “para los pacientes recién diagnosticados que ya presentan desde el inicio la EM en forma agresiva o rápidamente evolutiva, o bien en los pacientes que ya con otros esquemas de tratamiento, que continúan con la enfermedad muy activa”. Y aclaró que la nueva droga es para la EM remitente y recurrente, que se manifiesta a través de “brotes” o recaídas transitorias

Nuevas drogas

Por su parte, el doctor Juan Ignacio Rojas, médico neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires indicó que esta droga cubre “una necesidad insatisfecha” en quienes presentan la enfermedad de una forma muy activa. Más aún si se toma en cuenta el contexto en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que la tasa de falta de adherencia de la esclerosis múltiple a nivel mundial es del 44%, similar a la de las enfermedades crónicas como la diabetes y la depresión. Es así que con esta nueva droga, que viene en comprimidos de 10 miligramos, se facilita la adherencia, ya que consta en esquemas de corta duración y con pocos efectos colaterales.

“La cladribina demostró al cabo de dos años de tratamiento que aproximadamente el 47% de los pacientes no evidencie ningún tipo de actividad de la enfermedad; no volvieron a presentar recaídas ni lesiones medidas por resonancia magnética. Con la gran ventaja de que su frecuencia de administración se diferencia de todo lo que conocíamos, por lo que esperamos que contribuya enormemente al cumplimiento del tratamiento y así a la obtención de los mejores resultados posibles”, agregó Rojas.

De hecho, durante la presentación de esta droga desarrollada por Merck, los especialistas indicaron que un motivo por el cual los pacientes en ocasiones les refieren que no toman la medicación con la frecuencia que corresponde es que, en ausencia de síntomas o recaídas durante un período prolongado de tiempo, el medicamento es lo único que les recuerda que están enfermos, por lo que en un punto, involuntariamente, tienden a evitarlo. Otros motivos de abandono o discontinuidad son los olvidos, el desgano o falta de motivación y los efectos adversos.



En Argentina

Se estima que entre 9 mil y 12 mil argentinos presentan la enfermedad que suele manifestarse entre los 20 y los 40 años, con una proporción de tres mujeres por cada varón. Los EM Remitente Recurrente, que representa el 80% de los casos de esta patología, presenta síntomas como visión borrosa, visión doble, entumecimiento u hormigueos de brazos o piernas y trastornos motrices o de coordinación, entre otros síntomas, episodios que potencialmente pueden ir dejando secuelas permanentes. En esta terapia, los efectos adversos más relevantes fueron herpes zóster y la linfopenia, por lo que el recuento de linfocitos debe evaluarse antes y durante el tratamiento con los comprimidos. Cabe aclarar que el medicamento está contraindicado en pacientes inmunocomprometidos así como también en embarazadas.



Cómo actúa

“La EM es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo interpreta como extrañas células propias y las ataca. Cladribina comprimidos logra una disminución de las células ‘auto-reactivas’, luego se genera una repoblación del sistema inmune con células que dejan de ser agresivas para el organismo, produciéndose lo que llamamos una reconstitución del sistema inmune’”, explicó Rojas, que también se desempeña además como neurólogo del Centro de Esclerosis Múltiple Buenos Aires (CEMBA). “Cladribina comprimidos provoca una ‘reconstitución’ del sistema inmune’, con lo cual es muy probable que el paciente pueda estar sin recibir medicación por largos períodos de tiempo”, completó Correale.

