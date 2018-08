Heinze desinfló la posibilidad de que Tevez sea transferido a Vélez

Vélez y Boca volvieron a ser protagonistas del mercado de pases luego de la transferencia de Mauro Zárate. Esta vez, hubo rumores que vincularon a Carlos Tevez con el Fortín, justificados en la buena relación que tiene el Apache con el DT Gabriel Heinze. Sin embargo, el entrenador fue conciso: “Con Carlos no hablo hace diez meses”.

Vélez abrirá la Superliga con su partido ante Newell's, de este viernes a las 19 en el Amalfitani, y el Gringo está conforme por cómo llega el plantel: “Llegamos como quiero y mucho mejor. Los que están acá son mejores jugadores que los que tuvimos”.

“Robertone ya trabaja con el grupo y se encuentra muy bien. Le puso muchas ganas porque el esguince es muy grande. A Gainnetti le faltan más horas de entrenamiento y situaciones. Cuando vea que está firme, será su momento”, analizó Heinze de dos de sus baluartes.

Por otra parte, el ex entrenador de Argentinos Juniors reconoció haber estudiado al rival, pero no quiso meterse en la polémica de devolución de los puntos que le habían quitado a la Lepra por incumplimiento en los pagos: “Vi todos los partidos de Newell's y es un rival muy directo, ya tengo en mi cabeza a los 18 que estarán presentes. Lo de los puntos es algo que tienen que hablar ustedes, yo no estoy al tanto porque no es parte de mi trabajo”.

Y se mostró satisfecho por las incorporaciones. “Sé cuál es la realidad de la institución y no se puede ir a buscar jugadores que no se pueden traer. Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron”, admitió.