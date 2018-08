EMOCIONES

La sobreprotección

¿Cómo actúa una persona que sobreprotege a otra? ¿Por qué queremos evitar, a toda costa, el sufrimiento de nuestros hijos? La importancia del error.

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Una persona que sobreprotege a otra, llámese hijo, pareja, padre o amigo, por lo general ha atravesado una experiencia difícil en su vida. Es muy común que una mamá, o un papá, comience a tener una actitud sobreprotectora, cuando se muere alguien en la familia, cuando atraviesan un período de enfermedad o pobreza, o cuando hay alguien con una discapacidad física o mental en el entorno familiar.

¿Cómo actúa alguien que sobreprotege a otra persona?

Estas son algunas de sus conductas típicas:

-Se preocupa excesivamente por el otro.

-Le transmite sus propios miedos al otro.

-Contesta y decide por el otro.

-Aísla al otro porque tiene la creencia de que el mundo es un lugar peligroso.

La persona que sobreprotege siempre busca controlar y cuidar en demasía y, sea consciente de ello o no, le transmite a su protegido este mensaje: “Vos no podés solo, yo lo voy a hacer por vos. Necesitás ayuda”.

¿Qué le sucede a la persona sobreprotegida?

Tiene su “yo” herido y debe trabajar para sanarlo. Tiene “miedos prestados” que necesita superar para poder confiar en sí mismo. Un yo sano incluye dos elementos: la autoimagen y la autovaloración. La autoimagen es cómo me veo a mí mismo. La persona que fue sobreprotegida se ve mal y no se gusta tal como es. La autovaloración es cuánto creo que valgo. La persona que sufrió sobreprotección cree que no posee valor, que no es importante o que los demás son más importantes que él o ella.

Como resultado de todo lo anterior, la persona no sabe qué puede y qué no puede hacer. Es decir, que su autoconfianza está distorsionada. Todos los seres humanos tenemos puntos fuertes y débiles. Todos somos buenos en algo. Pero es fundamental tener autoconfianza que nos permita enfocarnos en nuestras capacidades, reconocer lo que no podemos hacer y nuestros errores sin vergüenza y soltar el potencial ilimitado que se encuentra en nuestro interior. La falta de confianza en uno mismo nos impide avanzar en la vida.

¿Cómo puede alguien ser sano de la herida de la sobreprotección?

Fundamentalmente dejando de darle crédito y valor a todo lo negativo que han hablado sobre él o ella, es decir, las palabras de descalificación y fracaso. Para ello, la persona debe desear cambiar. Aunque parezca increíble, muchos que dicen querer cambiar en el fondo se niegan a hacerlo porque la herida les trae algún beneficio. Por ejemplo, alguien con depresión experimenta una gran tristeza y no tiene fuerzas pero, a la vez, tiene a todo el mundo pendiente de su estado y no tiene que trabajar. Solo cambia realmente aquel que vive una experiencia negativa y aprende de esta una lección de vida que lo transforma para siempre.

Podemos escoger vivir nuestra vida de dos maneras. Motivados por miedos, propios o ajenos, que no nos permiten accionar, crecer y ver grandes avances (porque la historia la escriben los esforzados y valientes). O motivados por el amor incondicional (aunque no lo hayamos recibido de nuestros padres), y las ganas de superarnos a diario que nos convierte en personas capaces de lograr todo lo que se propongan.

