Mes del cine nacional: hoy se estrena “El Angel”

“El Angel", coproducción de Underground y Pedro Almodóvar, llega hoy a todos los cines argentinos, pero antes todo el elenco estuvo el martes por la noche en el shopping porteño DOT para la avant premiere. Por la alfombra pasaron los protagonistas Lorenzo “Toto” Ferro, “Chino” Darín, Cecilia Roth, Peter Lanzani, Luis Gnecco y Daniel Fanego, entre otros.

Además, Luis y Sebastián Ortega, director y productor respectivamente, contaron con el apoyo de toda su familia: sus papás Palito y Evangelina Salazar así como con el de sus hermanos, Emanuel y Julieta.

“El Angel” narra la vida delictiva de Carlos Robledo Puch, conocido como uno de los criminales más frívolos y jóvenes de nuestro país.

El filme fue el único largometraje iberoamericano que compitió en la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada) del reciente Festival de Cannes, donde realizó su presentación mundial. “No es una película policial, es la película de un niño. No está encarada con la oscuridad del caso real. En su cabeza no existe una familia llorando a una víctima. La vida parece tener cierta ironía con los individuos, y él devuelve el cinismo de una manera potente”, explicó Luis Ortega.

Esta película se suma a los estrenos nacionales que dominan la cartelera cinematográfica en agosto.

Ya se estrenó “El amor menos pensado” con Ricardo Darín y Mercedes Morán, el jueves próximo lo hará “Mi obra maestra” con Guillermo Francella y Luis Brandoni, y el 30 de agosto será el turno de “La quietud” de Pablo Trapero, protagonizada por Martina Gusmán.