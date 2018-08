Monte Caseros: policía baleado declaró que el disparo fue accidental

En Monte Caseros, un efectivo de la Policía de Corrientes estuvo internado a causa de ser herido por un disparo realizado con una pistola reglamentaria 9 milímetros. Por el hecho, su mujer, que también es funcionaria policial, estuvo demorada en un principio hasta que se logró esclarecer lo sucedido.

El funcionario baleado declaró que el disparo fue accidental. El comisario Claudio Fernández señaló ante Austral Correntina que el efectivo declaró que su arma reglamentaria se cayó cuando estaba trasladando unas cosas y accidentalmente se disparó.

Además, al tratarse de lesiones leves, es un delito de instancia privada y como no se realizó ninguna denuncia no continuaron las actuaciones judiciales, aclaró Fernández.

El hecho tomó estado público el pasado 2 de agosto, cuando el uniformado ingresó al Hospital “Samuel W. Robinson” con una herida de bala en el brazo derecho.

Precisaron que afortunadamente el proyectil no habría afectado ninguna arteria, órgano ni hueso.