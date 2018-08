Mujeres: es importante chequear su salud cardiovascular

Toda profesión puede exponer a las mujeres a situaciones de estrés, sumado a que -al retornar al hogar- muchas continúan con responsabilidades que no les permiten reponerse del agotamiento de la jornada laboral. Además, como existe menos conciencia sobre su riesgo cardiovascular, muchas no controlan sus factores de riesgo.

A diferencia del colesterol o la hipertensión arterial, el estrés es un factor de riesgo cardiovascular difícil de cuantificar, pero presente en la mayoría de las profesiones actuales. Particularmente, la mujer puede verse expuesta a exigencias constantes en su lugar de trabajo, con el agravante de que al retornar al hogar se encuentra con responsabilidades que no le dan respiro.

Cada profesión demanda diferentes habilidades y preparaciones, así como también supone distintos riesgos. Algunas requieren determinada destreza física y entrenamientos. Otras, como las que incluyen tareas en una oficina, pueden representar una rutina sedentaria con muchas horas frente a un escritorio. Ambas quizás generen niveles elevados de estrés, por más diversos que sean los estímulos que los desencadenan.

Al respecto, la médica cardióloga Mildren del Sueldo, presidente honoraria del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología, remarcó la necesidad de identificar a qué tipo de situaciones una se enfrenta día a día, cómo éstas impactan en el riesgo cardiovascular y qué medidas hay que tomar para aprender a manejarlas y así contribuir a prevenir cualquier episodio.

"Hoy sabemos que la mujer trabaja tanto como el hombre, fuma tanto como el hombre y presenta niveles de sobrepeso y obesidad similares. Sin embargo, muchas no van al cardiólogo y no realizan chequeos", puntualizó la especialista, quien destacó que "las personas no se cuidan de aquello que no ven como una amenaza, aunque las enfermedades cardiovasculares ocasionan una de cada tres muertes en mujeres". "Entre el 70 y el 80% ignora el riesgo que representan, por eso no tenemos incorporado el hábito de los chequeos cardiovasculares, que deberían ser tan sistemáticos como los ginecológicos", agregó.

Y tras asegurar que "es fascinante el terreno que ganó la mujer en el mundo laboral, con presencia en todas las profesiones", Del Sueldo consideró que "sin embargo, este avance debe ir acompañado de una educación sobre el cuidado del corazón, porque si no se trabaja sobre el control de los factores de riesgo, la mujer está muy expuesta a episodios cardiovasculares, fundamentalmente a partir de la menopausia, porque pierde la protección hormonal que tenía".

Entre los principales factores de riesgo cardiovascular, se encuentran la hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, exceso de peso, sedentarismo, tabaquismo y estrés.

Existe un grupo de mujeres que para mitigar el estrés al que su trabajo las expone decide realizar actividad física en forma indiscriminada. A priori, son saludables el running, pilates, boxeo, crossfit, etc. "Siempre es bueno moverse, liberar tensiones y ejercitar el organismo. Eso sí, para dar el primer paso, es indispensable saber cómo está el cuerpo y para eso, la recomendación es consultar con el médico clínico o cardiólogo, realizarse todos los chequeos correspondientes e intercambiar ideas sobre la actividad física más recomendada para su estado general de salud", subrayó la especialista.

Entre los consejos para prevenir las enfermedades cardiovasculares, se recomienda llevar una dieta equilibrada, realizar actividad física, lograr un descanso reparador, no fumar, visitar al especialista, realizarse controles y evitar las situaciones de estrés.