Oscar Parrilli presentó un escrito negando las acusaciones

Luego de la indagatoria a primera hora del ex juez federal Norberto Oyarbide, quien apareció mencionado varias veces en esas anotaciones (ver aparte), fue el turno del ex secretario de presidencia y entonces jefe de espías durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli.

A la salida de su comparecencia, Parrilli informó que presentó un escrito y una nueva recusación contra el juez Claudio Bonadio -el magistrado ya había rechazado una- y sostuvo que no responderá preguntas hasta que no se resuelva su solicitud.

“Quiero decirles que he presentado un escrito y una nueva recusación, porque entiendo que yo mantengo con él (por el juez) una vieja enemistad desde hace mucho tiempo, cuando su militancia en el menemismo”, sostuvo Parrilli y agregó: “Como no está resuelto ni firme el juez, he presentado un escrito en el que he negado todos los hechos que se me imputan”.

Consultado sobre el escandaloso contenido de los cuadernos de Centeno, Parrilli dijo que “todo es un invento, algo armado”. Por otro lado, el ex funcionario kirchnerista relacionó la situación económica y social con lo que está ocurriendo en los últimos días en Tribunales.

“Quiero decirles que la situación económica y social, estas perversas medidas del presidente Macri contra los humildes y marginados sin duda tienen un correlato directo con la intimidación política y mediática del Gobierno contra los opositores, en especial contra Cristina Kirchner”, aseveró.