Ricardo Gareca arregló su continuidad en la selección de Perú

El técnico argentino Ricardo Gareca firmó este miércoles el contrato para seguir hasta 2021 al frente de la selección de fútbol de Perú, a la que llevó al Mundial de Rusia 2018.

En una rueda de prensa en que se presentó con su asistente uruguayo, Sergio Santín, y el preparador físico argentino, Néstor Bonillo, Gareca señaló que el contrato se extenderá por un año más si se logra la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana (de Fútbol, FPF) por confiar en nosotros”, señaló “el Tigre”. “Nos gusta el jugador peruano y estamos agradecidos del apoyo de la gente”, agregó.

Tal como se especulaba por los problemas judiciales del presidente de la FPF, Edwin Oviedo, ningún dirigente acompañó la presentación en la Villa Deportiva Nacional, sede de la selección.

Gareca evitó referirse a la situación de Oviedo, acusado por la Fiscalía de diversos delitos, incluidos asesinatos, e inmerso en un escándalo por unos audios en los que al parecer regala entradas para el Mundial a jueces que lo han favorecido en los procesos.

“Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con personas. Deseamos de corazón que todas las cosas se vayan aclarando, por el bien del fútbol”, se limitó a decir el entrenador.

“No vamos a contestar ninguna pregunta que no sea estrictamente futbolística. Estamos estrictamente abocados a lo deportivo. No me gusta enjuiciar a las personas, para eso está la Justicia. Prefiero mantenerme al margen de todo”, enfatizó ante la insistencia de los reporteros.