Sin acuerdo, Trabajo dispuso un incremento de 25% para el salario mínimo

El Gobierno decidió que el salario mínimo se actualizará un 25% y quedará en los $12.500 desde junio del año próximo para el trabajador soltero sin hijos. El Consejo del Salario no logró consensuar un porcentaje de actualización, por lo que el Poder Ejecutivo tomó la medida unilateralmente, tal como lo había hecho el año pasado.

Los montos serán actualizados en cuatro tramos, 7% a partir de septiembre, 6% a partir de diciembre, 6% a partir de marzo de 2019 y un 6% a partir de junio del próximo año.

De esta manera, el salario mínimo será de $10.700 desde el mes próximo, $11.300 en diciembre, $11.900 en marzo del año próximo y finalizará en $12.500 en junio de 2019.

El Consejo del Salario Mínimo estuvo integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, de la Unión Industrial Argentina, la CGT y la CTA, pero no lograron consensuar un aumento.

“Las CTA y la CGT exigimos $19.600 (valor de la canasta básica que mide el Indec). Los empresarios ofrecieron 20% en cuotas para llevarlo a $12.000 en julio de 2019. Las Centrales no aceptamos ese salario por debajo de la línea de pobreza del Indec”, informó el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, a través de su cuenta de Facebook.