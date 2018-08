Tragedia de Once: pidieron 10 años de prisión para De Vido

La segunda querella de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once pidió ayer que el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sea condenado a la pena de 10 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. También requirió la pena de cuatro años de prisión para Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

Lo hizo el abogado Leonardo Menghini al exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4, el mismo que el martes condenó y detuvo al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.

La semana pasada, la primera querella de familiares había solicitado cuatro años y medio de prisión para De Vido y tres años para Simeonoff por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No acusó por el delito de estrago.

El juicio continuará el próximo miércoles con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).