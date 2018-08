Un ex jefe policial confirmó que Maduro era el objetivo del ataque con drones

Salvatore Lucchese, un ex jefe de la policía municipal venezolana y activista antigubernamental, admitió a la agencia Reuters haber ayudado a organizar la operación para lanzar drones armados el pasado sábado, una operación que describió como una ofensiva contra el actual presidente del país, Nicolás Maduro.

El testimonio de Lucchese aporta más evidencias de que la acción armada del pasado sábado estaba dirigida contra Maduro, algo que denunció el presidente venezolano desde el primer momento pero que todavía no fue comprobado.

Lucchese, en la entrevista con Reuters, se negó a describir su papel en la operación y a identificar a otros involucrados. Aún así, el ex policía confirmó que el “objetivo del ataque era Maduro” y añadió que “la dictadura en Venezuela no va a salir con los votos”. En una entrevista a Reuters, Lucchese afirma que orquestó el ataque que contaba con la participación de una asociación libre de militares activos venezolanos, conocida generalmente en Venezuela como la “resistencia”. Esta asociación agrupa activistas callejeros, líderes estudiantiles y ex oficiales militares en contra de Maduro y es conocida por organizar protestas durante los últimos años que han acabado en enfrentamientos con la policía. Lucchese es conocido por su oposición al actual gobierno. En 2014, fue encarcelado por haberse negado a frenar las protestas en contra de Maduro en el estado Carabobo. El ex jefe de policía fue miembro del partido Voluntad Popular, liderado por el opositor entonces encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, Lucchese se retiró de la organización en enero de este mismo 2018 alegando “diferencias a la hora de actuar con la dirigencia”.

Las declaraciones del ex policía se suman a las de la organización Soldados de Franela, que también anunció que apoyó este operativo del pasado sábado mediante un mensaje en Twitter.

Hasta el momento, hay seis detenidos en Caracas a pesar de que aún no se sabe con certeza quién hay detrás de la célula terrorista que, por primera vez desde el chavismo, ha burlado el férreo escudo de seguridad presidencial.

Nicolás Maduro señaló personalmente al presidente colombiano Juan Manuel Santos, de estar detrás del ataque. “Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme (...) y no tengo duda de que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas”, dijo.

Pero Santos negó en todo momento la implicación de Colombia con el atentado.