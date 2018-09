Inicia la segunda fase Provincial de los “Juegos Correntinos 2018”

Al abrir estos juegos el viernes pasado desde el Salón Auditorio del Hogar Escuela, Jorge Terrile expresó el profundo compromiso con el deporte correntino de base que impulsa el Gobernador Gustavo Valdés. “Hoy más que nunca se demuestra el modelo de políticas públicas de intenso apoyo a la juventud”, expresó.

En este sentido, el titular de Deportes, comentó que el certamen aglutina a delegaciones de todo el Interior provincial, sumados a los representativos de Capital, “unas 600 personas a quienes hay que alimentarlas, alojarlas, trasladarlas en 10 ómnibus y por sobre todo cuidarlas”. “Esto deja por sentado que implementamos políticas públicas que promueven la práctica deportiva como un derecho garantizado a toda la población”.

“Todo el personal de la Secretaría está abocado a estos Juegos Correntinos, también contamos con respaldo policial y personal de salud”. “El objetivo es asegurar el éxito de la competencia y que los chicos vuelvan a sus casas felices de haber competido”, puntualizó Jorge Terrile, destacando que “más allá de los resultados de las competencias, adquiere mucho valor el respaldo del Doctor Gustavo Valdés a la hora de considerar al Deporte como Política de Estado”.

“Todo lo que se hace y venimos haciendo tiene su correlato con la llegada del ex Puma Federico “Ninja” Todeschini que llegó a Corrientes para dar una clínica formativa en el marco del programa Campus Con Tu Ídolo que articulamos con Deportes de Nación”, agregó.

Cabe señalar que este Provincial contempla las disciplinas Fútbol femenino y masculino (Sub16), Voley femenino y masculino (Sub17), Básquet 5 vs 5 femenino y masculino (Sub17) y Básquet 3 vs 3 femenino (Sub16). Para esta fase participarán más de 500 deportistas de Capital y del Interior.

Programa de actividades: Las competencias deportivas culminarán este domingo 2 de septiembre en horario del mediodía. El Fútbol Femenino y Masculino (Sub16) se juega en el predio de Boca Unidos por Ruta12. Voley Femenino (Sub17) en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes. Voley Masculino (Sub17) en el Club San Martín. El Básquet 5 vs 5 Femenino (Sub17) y Básquet 3 vs 3 (Sub16) Femenino: en el Club 1536 Viviendas. Básquet 5 vs 5 Masculino (Sub17) en el Club Sportivo (9 de Julio y Buenos Aires).