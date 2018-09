Valdés: “El ascenso del personal policial es esfuerzo y sacrificio”

El evento tuvo lugar en el predio del Agricultor de la mencionada localidad de Carolina. Tanto el doctor Valdés, como el ministro López Desimoni, como el jefe Policial Barboza, expresaron que el ascenso es un reconocimiento al trabajo, a la responsabilidad, al esfuerzo y al sacrificio que muestran en el desempeño de la profesión. El mandatario también puso de relieve que la ciudadanía demanda una Policía cada vez mejor, y que hacia ese objetivo apuntan las medidas que se toman en la institución, entre ellos los cambios en el proceso de formación del personal que tiene su punto más el alto en el acceso a la tecnicatura y licenciatura en Seguridad Publica y Ciudadana, merced a un convenio con la UNNE.

En una fría y lluviosa jornada, el gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, encabezó el acto de entrega de diplomas que certifican el ascenso al cargo inmediato superior de 241 integrantes de la Policía de Corrientes, que presta servicios en la Unidad Regional 2 de Goya, el mismo contó con la presencia de familiares, jefes comunales, la plana mayor de la fuerza de seguridad local, legisladores e invitados especiales.

El acto dio inicio con el arribo de las autoridades al predio del Agricultor en la localidad de Carolina, e inmediatamente el jefe de tropa Alejandro Domínguez presentó a la Formación 1 de Septiembre que recibieran el saludo por parte del mandatario, el ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía respectivamente. Seguidamente la Banda de Música de la Policía de Corrientes, ejecutó el Himno Nacional Argentino entonado por los presentes.

Posteriormente bendijo el acto y elevó una oración el diácono Jorge Flin, lo que luego dio origen a los discursos del Jefe de la Policía Félix Barboza, el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, y el gobernador Gustavo Valdés. Tras lo cual se inició la entrega de diplomas a cada uno de los ascendidos.

Jefe Policial Barboza: “Combate frontal contra el delito de motochorros”

En su discurso el comisario general, Barboza reconoció que la Policía enfrenta el desafío del control el delito urbano que tiene a los denominados “motochorros “, como protagonistas, consignando que hay un gran esfuerzo en la Fuerza por detener esta actividad delictiva. “seguramente la Policía con su accionar podrá contrarrestarla”, dijo y agregó que “tenemos un eje en consonancia con los tiempos actuales que es el de capacitar permanentemente a nuestros efectivos, de esa manera estaremos mejor preparados ante delitos cada vez más complejos”.

Luego se dirigió a los agentes diciéndoles que este ascenso es un reconocimiento al mérito luego de un análisis exhaustivo de los legajos de cada uno. “Todos ustedes se destacaron por su esfuerzo, sacrificio y trabajo. Los felicito y les recuerdo que a mayor jerarquía hay una mayor responsabilidad y compromiso para con los vecinos”.

Ministro López Desimoni: “El impacto que tiene la misión policial en la comunidad es trascendente”

El funcionario expresó su honra por participar del acto: “sé lo que cuestas, sé el sacrificio que hicieron, pero también sé que lo hacen con la mayor vocación. Este reconocimiento significa el final de una etapa policial.”

Al igual que el jefe de la Policía, remarcó que un ascenso deviene en una mayor responsabilidad que “debe cumplirse tal cual está establecida en los reglamentos, las leyes policiales y la Constitución Nacional”.

Finalizando su discurso declaró que “la provincia necesita día a día personas que renueven su compromiso y su vocación de servicio, que estén preparadas y a la altura de las circunstancias”.

Gobernador Gustavo Valdés

El primer mandatario Gustavo Valdés al hacer uso de la palabra, entre otros conceptos expresó: “El ascenso del personal policial, no es cuestión de tiempo, no porque pasa el tiempo que progresa en el escalafón, lo hace por mérito, por sacrificio, por esfuerzo, por la voluntad que pone en el desempeño de esta profesión, que también es una vocación, y llega a esta instancia, por el proceso de evaluación exigente y pormenorizado que se realiza, ello el resultado que significa ascender en el cargo. Y quiero destacar que los agentes, no lo deben tomar como un éxito individual, porque es un logro de la familia, que los espera, mientras ellos muchas veces están hasta poniendo en juego sus vidas para cumplir con su misión, pero que sería de alguien que lleva adelante esta delicada tarea en soledad, así que quiero felicitar a las familias, pero este acontecimiento en mérito de toda la familia”.

En tanto respecto de la misión de la fuerza: “la comunidad, demanda una cada vez mejor policía, el delito se ha hecho más complejo y adaptó al desarrollo tecnológico, por eso, hay que capacitarse formarse y en ello nos hemos puesto a trabajar, primero cuando fui ministro de Gobierno, en el que modificamos el plan de estudio de los suboficiales y oficiales, extendiendo el periodo de formación y capacitación, y modificando también la cuestión curricular, no nos quedamos ahí, seguimos buscando la profesionalización cada vez eficiente de los integrantes de la fuerza, generando un convenio con la UNNE, para que el personal al cumplir su ciclo de formación, pueda aspirar a una tecnicatura y licenciatura, en Seguridad, Pública y Ciudadana, esto acompañado de un equipamiento moderno, ahora vamos a incorporar muy pronto los uniformes de verano, y también en la infraestructura edilicia trabajamos para que las condiciones sean cada vez mejor y podamos convertir a la institución en una de las más prestigiosas del país”.

Para luego concluir expresando: “quiero felicitar a la fuerza por el trabajo, instarlos a mantenerse en el cumplimiento del deber dentro de las normas, y los reglamentos vigentes, y desde aquí quiero hacer un homenaje al comisario policial Miguel Ángel Duarte muerto en acto de servicio combatiendo el delito”