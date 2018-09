Argentinos ganó y profundizó el mal momento de Lanús en el torneo

Argentinos se aprovechó del mal momento de Lanús y, en La Paternal, venció 2-0 con los tantos de Alexis Mac Allister y de Gastón Verón. Así, el Bicho sumó sus primeros tres puntos en esta Superliga.

El tanto de A. Mac Allister (18' PT) le brindó al equipo de Alfredo Berti una tranquilidad que le permitió manejar el partido, mientras que el Granate se impacientó y no lograba afinar la puntería en los últimos metros.

En la segunda mitad Lanús intentó alcanzar el empate, pero la mala definición de las jugadas o el arquero Lucas Chaves le impidieron igualar las acciones. El juvenil Gastón Verón (28' ST), con polémica, aumentó la diferencia y sentenció el partido.

En la quinta fecha de la Superliga, el Bicho recibirá a Banfield nuevamente como local, mientras que Lanús jugará en La Fortaleza frente a Racing.

Y en el otro partido que abrió la cuarta fecha de la Superliga Argentina, Huracán obtuvo su primera victoria en la competencia al imponerse, en San Juan, a San Martín por 2 a 1.

Andrés Chávez abrió la cuenta para el Globito a los 20 minutos del primer tiempo. Unos 5’ mas tarde, Martin Bravo logró la igualdad.

No obstante sobre el final de la primera etapa, Carlos Araujo volvió a poner en ventaja al equipo de Parque Patricios. El marcador no cambió durante el complemento.

Marcos Gelabert fue expulsado a los 24 minutos del primer tiempo.