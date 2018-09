Denunció a pedófilo por acosar a su hija y el sujeto ya está preso

En una grave denuncia pública realizada en Goya un hombre reveló que un sujeto al cual tildó de “pedófilo” acosa a su hija de 13 años a la salida del colegio, además de enviarle mensajes de textos obscenos.

La Policía se movilizó con rapidez y concretó la detención del acusado, quien por estas horas ya se encuentra a disposición de la Justicia, donde deberá comparecer por los hechos.

Sergio Romero explicó que “mi hija fue acosada al salir del colegio” por el sujeto, de quien reveló incluso la identidad a través Radio TN Goya. Agregó que el acusado “le exigió a su hija que le dé su número de teléfono y después le enviaba WhatsApp con mensajes obscenos y además la citaba para tener relaciones sexuales”, precisó.

Al mismo tiempo destacó que “luego de presentarme en la comisaría, lo detuvieron en la vía pública”, enfatizó.

En cuanto a los hechos sostuvo que “todo ocurrió el pasado viernes, donde al salir de la feria de ciencias mi hija fue abordada por una persona mayor de edad de apellido Argüello, quien se le puso en el camino y pregunto dónde quedaba el barrio Ñapindá”, indicó.

Pero la situación no quedó allí ya que “luego le exigió que le dijera su número de celular, no la dejaba pasar hasta que pudo salir corriendo ella hacia mi casa”, relató.

Luego contó que el lunes la menor no quiso acudir al colegio, se negó a ser acompañada inclusive.

Frente a la situación “yo noté su comportamiento raro. Cuando regresé de trabajar hablé con ella y me contó todo lo que estaba haciendo este depravado, al cual yo catalogué de pedófilo”, expresó Romero de manera pública con el fin de que toda la comunidad conozca lo que sucedió.

Policía

En otro orden de cosas y en la faz judicial relató que “primeramente me dirigí a la Comisaría Cuarta y allí me asesoraron qué debía hacer. Comencé entonces a obtener pruebas, debido a que mi hija recibía mensajes obscenos.

Con ese material fui hasta la Comisaría de la Mujer el Menor y Asuntos Juveniles, donde fui muy bien atendido”, aclaró.

En el lugar “la oficial Acosta me tomó la denuncia, pero allí no terminó la cosa.

Esta persona siguió escribiendo y haciendo videos llamadas de WhatsApp.

Fue el martes a las 7 de la mañana, pedía encontrarse con mi hija y tener relaciones sexuales. Allí fui directo a la dependencia policial donde ellos hicieron el seguimiento y la brigada de la Comisaría Primera lo detuvo en la vía pública”, relató.

La detención se produjo en la intersección de España y Bartolomé Mitre, puntualizó, y agregó que “fue allí donde este depravado había citado a mi hija”.