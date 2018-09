El ex velocista Usain Bolt debutó como futbolista en la liga australiana

Una de las máximas leyendas del atletismo mundial, el jamaiquino Usain Bolt, cumplió otro de sus sueños al debutar como futbolista en Central Coast Mariners de Australia, que aplastó 6-1 a un combinado amateur en un partido amistoso disputado en Sydney.

Bolt, hombre récord en los 100 y 200 metros llanos, fue suplente e ingresó al campo de juego faltando 20 minutos para el final del partido. En ese lapso, el ex atleta olímpico de 32 años tuvo una clara chance para marcar su primer gol, pero llegó tarde a la pelota y no alcanzó a conectar.

El ‘Rayo’ de Jamaica recibió el aliento de los más de 10 mil espectadores que asistieron a este momento histórico. Cuando le tocó el turno de ingresar, con el número 95 a la espalda (alusivo a su récord del mundo de los 100 metros -9.58-), se escucharon los fuegos artificiales y las lógicas ovaciones para Bolt.

Tras el partido, Bolt dialogó con la prensa y se mostró satisfecho: “Estuvo bien, fue lo que esperaba. El público me dio una gran ovación y lo valoro mucho. Estaba un poco nervioso, pero desde que entré al campo todo desapareció”, explicó el velocista ocho veces campeón olímpico.

Desde su retiro del atletismo en 2017, el plusmarquista mundial de 100 y 200 metros persigue su sueño de ser futbolista. Antes de iniciar la aventura australiana, se entrenó con clubes en Alemania, Sudáfrica y Noruega.