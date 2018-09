Empresarios y Provincia analizan medidas para paliar efectos de la crisis

La crisis cambiaria profundizó la preocupación en el empresariado correntino, desde donde manifestaron que hay alarma por la sustentabilidad del sector. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres, se reunió con representantes de cámaras empresariales para llevarles confianza. Señaló que trabajan en una serie de medidas para afrontar “las turbulencias” de la macroeconomía.

El encuentro se desarrolló en la mañana de ayer en la sede de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), tras una jornada en la que el dólar alcanzó un pico histórico de 40 pesos. Estuvieron representantes de distintas cámaras, entre ellas la anfitriona, la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) y de Farmacias.

“Aprovechando la concurrencia de las Cámaras, se invitó al ministro Enrique Vaz Torres, quien nos brindó un pantallazo general de la situación de la provincia”, contó a El Litoral el referente de la Fecorr, Gustavo Ingaramo. Allí se abordó la situación financiera y cambiaria del país, que el día anterior había sufrido una devaluación de cinco pesos en sólo un día. Ayer, en tanto, hubo un tenue alivio con un dólar a 37,99 pesos, de acuerdo con el promedio general publicado por el Banco Central (ver nota).

En medio de dicho escenario, el funcionario explicó que la meta del Gobierno provincial consiste en mantener un resultado financiero con déficit cero, como se venía haciendo desde hace varios años. Esto, en el marco de los compromisos que Corrientes asumió con Nación.

Durante el encuentro, además, el titular de la cartera económica informó a los empresarios que están trabajando en algunas soluciones que, de momento, tienden a solventar el problema, según informaron desde el sector a este diario. En este marco, se comprometieron a trabajar en medidas concretas entre la Provincia y las cámaras empresariales.

No se descarta que la próxima semana se realicen anuncios destinados a las empresas de Corrientes, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad y paliar los efectos de la crisis cambiaria. También se prevén medidas para el sector público con el propósito de inyectar dinero al mercado local y dinamizar las ventas, que están en baja según expresan los comerciantes.

“El ministro nos comentó que también están trabajando con respecto al empleo público provincial. Están preocupados por el efecto del golpe inflacionario sobre los salarios”, expuso Ingaramo. En ese sentido, no se desestima que en los próximos días se anuncie alguna mejora para los bolsillos de los empleados estatales o se avance con algún beneficio de impacto directo. Sobre este tema, el gobernador Gustavo Valdés había dicho el jueves, en declaraciones a la prensa, que evaluarán la situación con cautela, de acuerdo con las posibilidades de la provincia. Aunque no se animó a dar mayores precisiones.

“Nos comprometimos a trabajar en el corto plazo en consensuar soluciones. Nos instó (Vaz Torres) a que trabajemos en estos temas porque la única forma de salir es con esfuerzo entre los sectores público y privado”, manifestó el empresario.

“Están trabajando en medidas de apoyo al sector empresario con el fin de que no se corte la cadena de pagos, de que no haya despidos, en mantener la sustentabilidad de las empresas porque existe una situación crítica”, explicó a El Litoral, Luis Malgor, de Fecorr.

“Planteamos la necesidad de trabajar en algunos temas como el costo del crédito, que se ha disparado, el financiamiento para capital de trabajo de las empresas. Hoy se hace difícil conseguir por las altas tasas”, indicó Ingaramo.

Los empresarios coincidieron en la posibilidad de avanzar con algún instrumento fiscal que les permita alivianar la situación. Una de las alternativas expuestas ante el ministro fue la de realizar un impasse por 90 días en materia impositiva, según informaron desde Fecorr a este diario.