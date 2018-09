Juez procesó y ratificó la prisión preventiva para los cinco ex funcionarios de Perugorría

En el 2016 se inició una investigación por presuntos delitos contra la administración pública en la que estaban imputados dos ex intendentes de Perugorría e integrantes de sus respectivos gabinetes. Pero ayer, el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega, dictó el procesamiento y ratificó la prisión preventiva para todos.

Según lo manifestado desde el ámbito judicial, el magistrado ayer resolvió la situación procesal de cinco personas que fueron parte del Gobierno Municipal y que estaban detenidas hace varios meses en la comuna curuzucuateña. El procesamiento y ratificación de la prisión preventiva rige para quienes fueron intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieux, como así también para quienes cumplieron diferentes roles en sus administraciones: Patricia Vera (tesorera); Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor).

De acuerdo a las pruebas que la Justicia habría obtenido hasta ahora, considera que está “provisionalmente acreditado que los mismos cometieron los delitos de asociación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administración pública”.

En este contexto, el juez consideró que los ex jefes comunales, aprovechando el rol que desempeñaban, “organizaron una asociación destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas”.

Millones

Las maniobras irregulares, fundamentó, consistían en “lograr la concesión de planes o programas subsidiados para la realización de determinados proyectos; recibir los fondos girados en las cuentas bancarias que al efecto la Municipalidad de Perugorría tenía en el Banco de la Nación Argentina sucursal Mercedes y, mediante diferentes mecanismos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, sustraer los mismos o gran parte de los mismos sin aplicarlos a los fines para los que habían sido acordados”. En este punto, agregó que los recursos eran retirados directamente de la entidad bancaria o a través de “cheques cuyo destino se disimulaba a través de facturaciones apócrifas o directamente no se justificaba”.

Con respecto a los montos, en el Juzgado de Instrucción verificaron que durante su mandato como intendente, Jorge Corona obtuvo recursos nacionales para ejecutar siete proyectos, unos $10.892.183, que los habría administrado presuntamente en forma irregular.

Mientras que Lesieux, cuando ejerció como Jefa comunal logró que el Estado Nacional le enviara $45.540.128 para financiar cinco proyectos. Pero esos recursos, consideró el Juzgado, tampoco fueron administrados en forma correcta.

Por eso, las presuntas irregularidades, entre ambas gestiones, implicarían unos $56.432.311.

De acuerdo a la hipótesis de la Justicia, Corona y Lesieux como eran los titulares del Ejecutivo Municipal “designaron en puestos claves a Vera, Lammens y Moray Mussio, de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas”.

Ratificaciones

Por ello, el juez Vega además de procesarlos a los citados ex funcionarios, ratificó tanto la prisión como los embargos preventivos e inhibición general de bienes que ya habían sido dictados sobre el patrimonio de quienes hasta ayer eran imputados.

Asimismo, desde el Juzgado de Curuzú aclararon que “la causa continúa tramitándose en relación a otras maniobras delictivas detectadas, así como a otros integrantes de la organización”.

Traslado de

domicilio

El abogado defensor de Lammens al ser consultado por El Litoral expresó que hasta la tarde aún no había sido notificado. “Al mediodía sí me confirmaron que el Juzgado le concedió que pueda seguir cumpliendo la prisión domiciliaria en Perugorría”, comentó. Al mismo tiempo recordó que hasta ahora la ex funcionaria permanecía en una vivienda de Curuzú Cuatiá bajo un sistema de seguridad fijado para este tipo de casos.