Libertad se prueba con Dr. Montaña

FEMENINO: ROBINSON ENFRENTA A QUILMES

Con una programación reducida, se jugará esta noche la decimotercera fecha del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

Entre los juegos destacados, las punteras Robinson (30) se presentarán ante Quilmes (3), que cierra las posiciones. El partido está programado para las 20 en cancha de Libertad. Al término, jugarán las escoltas y tricampeonas Mandiyú (27) contra Dr. Montaña A (8).

No fueron programados los partidos de Dr. Montaña B y Sacachispas (ante Soberanía y Empedrado), mientras se espera un fallo ejemplar tras los incidentes protagonizados por ambos equipos la fecha pasada.

La grilla completa para hoy es la siguiente:

Cancha de Libertad

19.00 Libertad vs. Villa Raquel.

20.00 Quilmes vs. Robinson.

21.00 Dr. Montaña A vs. Deportivo Mandiyú.

Cancha de Lipton

19.00 Lipton vs. Deportivo Popular.

20.00 Sportivo Corrientes vs. Curupay B.

Libre: Curupay A.