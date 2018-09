Martino se suma a la lista para dirigir a la selección

Gerardo Martino tiene posibilidades de ser nuevamente el director técnico de la selección argentina. El “Tata” mantiene una excelente relación con Claudio Tapia, quien lo sumaría a Mauricio Pochettino y Javier Mascherano como los candidatos a tomar el mando del equipo nacional.

El actual entrenador de Atlanta United tiene contrato hasta diciembre con el club estadounidense, por lo que su salida no sería un inconveniente. El otro motivo que lo acerca al combinado albiceleste es el gran trato que mantiene con varios de los futbolistas que continuarían en el ciclo.

La historia de Martino en la selección se terminó en julio de 2016, a poco del comienzo de los Juegos Olímpicos, justamente por falta de voluntad de los equipos de ceder a los jugadores. En aquel entonces, los cortocircuitos con la Comisión Normalizadora lo empujaron a la renuncia.

De esa manera son tres los aspirantes a tomar el cargo que actualmente ocupa de manera interina Lionel Scaloni. En el caso de Mascherano, si no es elegido para ser el director técnico, buscarán sumarlo en alguna otra función para que pueda aportar desde adentro su conocimiento.

“No hemos hablado con ningún entrenador”, aclaró el propio Tapia, quien nombró como interino a Lionel Scaloni, que estará al frente de la selección en los próximos amistosos.

Lo que sí es seguro es el retorno de Hugo Tocalli a los juveniles, el ex arquero cumplía su función en San Lorenzo y tras un acuerdo con Matías Lammens, mandamás del Ciclón, volverá a trabajar con los más chicos junto con Lionel Scaloni y Pablo Aimar.