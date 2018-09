Panaderías no reciben harina y definen subas de precios

La suba del dólar generó un clima de especulación que repercutió directamente en las panaderías, ya que en la jornada de ayer, para contemplar el ajuste cambiario, los molinos suspendieron la venta de harina. En este contexto, los referentes del Centro de Industriales Panaderos de Corrientes indicaron a El Litoral que se reunirán para buscar soluciones inmediatas y, mientras tanto, definirían subas de precios.

“En la última hora los molinos suspendieron la venta de harina, no hay precios, así que nos reuniremos los panaderos para ver cómo podemos solventarnos. Sabemos, además, que habrá una movida de los precios en los productos en general y la harina siempre sube al 100%. Por eso estamos definiendo cómo seguir”, indicó el referente del Centro de Industriales Panaderos de Corrientes, Amalio Sánchez.

La incertidumbre se trasluce en varios sectores y afecta fundamentalmente a los pequeños comercios que deben ajustarse al nuevo contexto.

En el caso de las panaderías, cabe recordar que previo al último movimiento inflacionario, los panaderos se preparaban para modificar los precios de góndola debido a los sucesivos aumentos de la harina y los servicios. Además, en la semana aumentó hasta un 15% el kilogramo de chipá en algunos negocios del rubro.

Precios

Si bien todavía no coincidieron porcentajes, el incremento del pan sería inminente dado que, en la línea histórica de los ajustes cambiarios, cada vez que subió la cotización del dólar aumentó el precio de la harina, el producto más sensible al impacto inflacionario.

En números, la bolsa de harina subió de $275 a $700, en lo que va del año, algo similar ocurrió con la bolsa de almidón, que pasó de costar $570 a $720. De todas maneras, los panaderos todavía analizan los posibles precios del pan, ya que temen perder clientes.

Por lo pronto, mientras esperan que los molinos retomen la venta de la principal materia prima de las panaderías, desde el sector alistan reuniones para los próximos días para determinar los nuevos montos. Los representantes coinciden en afirmar que los aumentos serán graduales para que no impacten en el nivel de consumo.