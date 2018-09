Pidieron absolver a Julieta Silva y criticaron fuertemente a la fiscalía

El último alegato en el juicio contra Julieta Silva fue contundente. No sólo porque el abogado defensor solicitó la absolución de la mujer que el 9 de setiembre de 2017 atropelló y mató a su pareja, Genaro Fortunato, a la salida de un boliche en San Rafael, sino porque también realizó fuertes críticas contra el Ministerio Público Fiscal (MPF), al que incluso acusó de plantar pruebas para complicar la situación judicial de la imputada. Por eso, Alejandro Cazabán solicitó una compulsa penal contra la fiscal Andrea Rossi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En este sentido, se refirió a la aparición de un par de anteojos en el auto que conducía Silva esa madrugada. "Prueba plantada", denunció Cazabán, quien acusó a Rossi, la fiscal que inició la investigación tras el hecho, por una conducta delictual contra la imputada.

Durante las casi dos horas y media de su alegato, Cazabán realizó cuestionamientos al MPF, al que señaló porque "no buscó la verdad". Y agregó: "El MPF debe ser un análisis de todas las pruebas pero al día de hoy estamos suponiendo un montón de cosas. Ha hecho lo que ha querido como lo ha querido".

El abogado, que en tres ocasiones reclamó al tribunal por algunas expresiones de familiares de Fortunato que se escucharon en la sala, reconoció que Silva condujo por calle El Chañaral, antes de atropellar al deportista, alcoholizada, sin sus anteojos recetados y mirando para el costado. Sin embargo, manifestó que esos "tres supuestos de incremento de riesgo no constituyen la causa de muerte de Fortunato. "Está descartada la tipicidad penal, es una conducta atípica. Por eso corresponde la absolución de la imputada", explicó.

Incluso fue más lejos y responsabilizó al joven por el trágico final. "Silva no puede ser condenada por una conducta de Fortunato. Estaba sacado ¿Vamos a hacer responsable a Silva de esa situación?", dijo.

"La conducta de Fortunato tiene que ver con el resultado. ¿Qué hacía el cuerpo de Fortunato sobre el carril de circulación? No lo sabemos. Estaba ahí, sobre su carril, con la cabeza cerca de la banquina", disparó Cazabán. "Silva circulaba a 27 km/h porque lo estaba buscando. La velocidad y el trayecto así lo indican", añadió.