Rechazo a la especulación mercantil: vecinos coinciden en comprar en almacenes barriales

Familias, vendedores, jubilados y amas de casa relataron a El Litoral cómo la suba del dólar repercute directamente en la economía del hogar. A la vez comentaron que están acostumbrados a las especulaciones de los grandes comerciantes, quienes quitan el precio de las vidrieras o las góndolas para remarcarlos. También, coincidieron en que hay que comprar a los pequeños negocios barriales, “para ayudar a nuestros mismos vecinos” y que “es momento que los políticos se unan por el pueblo”.

La estrategia obligada que está siempre presente en estos casos es la recorrida por comercios y comprar los alimentos a quien venda más barato. El consumo, como se viene diciendo hace más de un año, cambió en las familias y este tiene que ver con: tener en la mesa mercadería de segunda marca y limitar la carne vacuna.

Personas mayores de edad expresaron que cada diez años en Argentina hay una crisis y que ante esto lo mejor que se puede hacer es no comprar a quienes venden con sobreprecios. A la vez, opinaron del kirchnerismo y una persona contó de la duplicación de puestos laborales en el lugar donde trabaja.



Precios

“Todos los días hay que buscar precios y mirar el presupuesto que tenemos para comprar la comida. Esta crisis es consecuencia de muchos años de robo en el país. Hoy tenemos que estar más unidos. Hay que buscar precios y no comprar a las grandes empresas, comprar más lo nuestro”, dijo Rocío, mamá y docente que vive en el barrio Pirayuí Nuevo de esta capital.

En este sentido, agregó que “tratamos siempre de comprar en los lugares más baratos, vamos comprando lo más cotidiano, lo del día a día, sólo los artículos de limpieza compramos una vez al mes”. Respecto a los gastos en servicios, relató que en su caso paga $900 al mes de luz, esto aumentaría un 30% según lo anunciado días atrás.

“Todo gira alrededor del dólar, incide en mi trabajo y en mi casa. En el centro podés ver más promociones y ofertas, la gente busca atraer al cliente. En mi casa ya no nos podemos dar los gustos de antes, se devalúa la calidad de lo que consumís, antes comíamos carne de ternera todos los días y ahora pollo. Lastimosamente salpica a las familias y de todas las clases”, comentó Claudio un vendedor ambulante a este diario.

Por su parte, Teresa, jubilada del barrio Sur, expresó: “Aumentan al libre albedrío, el comerciante se aprovecha y siempre quiere ganar. El enemigo del argentino es el propio argentino. Cuando aumentan los precios no compro hasta que baje o busco el precio más bajo en los barrios. Por ejemplo cuando subió el morrón no compré más morrón. El tomate baja y sube, no tiene precio estándar pero tiran en la ruta, el zapallo hoy está $103”.

Relatos

“Hace más de 30 años trabajo en el correo y tengo la misma casa de siempre, al frente vive un chico joven de La Cámpora y tiene una mansión comparada con mi casa. No estoy ni del lado de Macri ni de los Kirchners. Pero, los que trabajamos siempre nunca ganamos”, dijo Fátima, madre y trabajadora de clase media.

La mujer continuó: “Trabajábamos 6 mil personas en el correo y un día antes de que se vaya Cristina Kirchner del gobierno pasamos a ser 13 mil y están pidiendo a la gente como yo, que hace años trabajamos ahí, que nos retiremos. En síntesis, la política nunca dio respuestas al pueblo”.

Especulación

“En un mayorista sacaron los precios y en la caja te dabas cuenta lo que costaba el producto. Hay otros comercios que no te quieren vender. No es lo mismo salir hoy con $100 que mañana con $100 si querés comprar algo como la carne que cambia todo el tiempo el precio. Lo que hago es comprar más para que no me sorprenda al día siguiente el precio”, dijo Mariana, una joven mamá.

Al respecto, Rocío opinó que “siempre hay especulación, hay lugares que quieren vender cosas viejas a precios como si fueran nuevos productos”. “Siempre pasa lo mismo, hubo especulación con el aceite un tiempo, con la nafta, esto no cambia”, indicó. “Los argentinos vivimos de crisis en crisis, cada diez años aparecen, ahora es el problema cambiario antes el financiero. La política nunca dio respuestas al pueblo argentino, seguimos peleando y cada década tenemos una crisis. Este es el momento de juntarse y no esperar a que reviente todo”, expresó Teresa a El Litoral.