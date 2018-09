Regatas juega en Villa San Martín

El equipo U15 de Regatas Corrientes, subcampeón Provincial 2018, debutará ante Sarmiento de Formosa en la jornada inaugural del certamen Regional NEA en Villa San Martín, en busca de la última plaza a los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes.

A partir de las 20, en el estadio ubicado en Saavedra 135 de la ciudad de Resistencia, el elenco U15 Fantasma saldrá a escena en el Regional NEA. El certamen se iniciará a las 18 con el choque entre el local y Siglo XXI de Puerto Rico (Misiones).

El torneo otorgará la última plaza del NEA a los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb).

Regatas dirigido por Alejandro Silveira llega al compromiso con el siguiente plantel: Genaro Desimoni, Sebastián Gómez, Felipe Valsangiacomo, Joa Cassani, Valentino Yordán, Adolfo Gauto, Gonzalo Ramírez, Pablo Robles, Jerónimo Benítez, Santiago Borda, Máximo Gómez, y Tomás Zacarías.

Programación

La grilla de partidos del regional es la siguiente:

Hoy

18.00 Villa San Martín vs. Siglo XXI de Puerto Rico.

20.00 Regatas Corrientes vs. Sarmiento de Formosa.

Mañana

9.30 Villa San Martín vs. Sarmiento de Formosa.

11.30 Regatas Corrientes vs. Siglo XXI de Puerto Rico.

15.30 Siglo XXI de Puerto Rico vs. Sarmiento de Formosa.

17.30 Villa San Martín vs. Regatas Corrientes.