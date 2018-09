Regidor presentó proyecto que promueve la adopción temprana

Estela Regidor, diputada nacional por ECO+Cambiemos, presentó un proyecto de ley para incorporar a la persona por nacer al Código Civil argentino, para promover así la adopción temprana de bebés en los casos de mujeres con embarazos no deseados.

La iniciativa busca evitar eventuales abortos, tras el rechazo a la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.

Mediante la iniciativa, la diputada correntina propone una reforma que consiste en incorporar el artículo 597 bis al Código Civil y Comercial de la Nación y modificar los artículos 607, 619 y 620, posibilitando la adopción temprana “como una alternativa para quienes plantean optar por una de las dos vidas”.

“Buscamos que el Estado se haga cargo de la contención de la embarazada y del niño por nacer, y que exista opción para aquellas familias que busquen adoptar niños que, desde antes de nacer, no serán criados por la mujer que los geste por decisión voluntaria de ella misma”, indicó Regidor sobre el proyecto.

La legisladora aclaró que esta alternativa queda “en expectativas durante el embarazo, porque la mujer se puede arrepentir”. “Pretendemos que exista una alternativa de adopción temprana para los casos en que la persona gestante no desee la continuidad de la maternidad, y es en esos casos que el Estado debe ofrecer una opción superadora a la interrupción del embarazo”, aseguró.