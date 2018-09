Boca Unidos no pasó del empate en su debut ante Chaco For Ever

Rubén Poletti (Comentario)

Diego Acevedo (Notas)

Esteban Ledesma (Fotografías)

deportes@ellitoral.com.ar

Resistencia

Enviados especiales

No fue el debut ideal para Boca Unidos en el Torneo Federal A 2018/19, pero tampoco el peor. Ayer, en su visita a Resistencia, igualó 0 a 0 frente a Chaco For Ever.

El partido correspondiente a la primera fecha de la Zona 4 del certamen, fue de nivel apenas discreto. Ambos se respetaron en demasía, tuvieron mucho miedo a perder, prevaleciendo la lucha y las imprecisiones por sobre el buen juego, para terminar redondeando en cancha un espectáculo por debajo de lo que pueden llegar a ofrecer.

El equipo Aurirrojo comenzó con una gran actitud el partido. En los primeros minutos se plantó decididamente en campo rival gracias a una buena tenencia y circulación del balón ante un rival abroquelado de mitad de cancha hacia atrás, como agazapado para buscar sorprender en un contraataque.

A los pocos minutos la visita perdió por lesión a Gabriel Morales, quien le dejó su lugar a Fabrizio Palma, que de esta manera hizo su debut con la camiseta aurirroja, al igual que Alejandro Medina, Oscar Carniello, Gustavo Mbombaj y Nicolás Ledesma.

A Boca Unidos le costaba cambiar de ritmo de tres cuartos de cancha hacia adelante, y todo se hacía muy predecible para los buenos defensores centrales forevistas, que se mostraban firmes.

Lo mejor de la visita estaba en esos primeros minutos por el carril izquierdo, donde Mbombaj se mostraba muy activo, sacando ventaja ante la marca de Vega. Pero todo lo bueno que mostraba el ex UAI Urquiza se desvanecía en inmediaciones del área.

Por esos minutos, Fabro se mostraba impreciso, y Palma tenía poca participación en la elaboración. Además, la dupla de ataque conformada por Cristian Núñez y Nico Ledesma demostró que le falta mayor entendimiento.

Boca Unidos arrimó con un centro de Ojeda para Ledesma que el arquero Canuto anticipó muy bien con los puños, y un cabezazo alto de Carniello, tras un tiro de esquina de Mbombaj.

A medida que transcurrían los minutos el local se fue afirmando, animándose a más. Pato y De Souza encabezaban los avances, y por lo general, el hombre buscado era el paraguayo Prieto, quien ganaba con asiduidad por arriba, mientras que Boca Unidos no presentaba consistencia por la derecha, donde Ricardone tuvo dos o tres despejes con el rival encima que le dieron oportunidades al rival.

Ojeda se entusiasmó en un ataque del Aurirrojo, ganando dos veces de cabeza en el límite del área grande, pero cuando el local recuperó, la visita quedó desbalanceada, y por poco For Ever encuentra la contra que estuvo buscando.

En los minutos finales de la primera mitad, el local estuvo muy cerca de lograr la apertura del marcador. Jara fue a buscar una pelota parada en el área, y después de un rechazo parcial, el Negro recuperó la pelota, que fue a parar a los pies del central, que ingresando sólo por la derecha sacó un tremendo derechazo que fue devuelto por el parante izquierdo.

Tras el descanso, For Ever salió decidido a buscar el desnivel. En la primera jugada profunda, Ledesma dejó desairado en el mano a mano a Baroni, y el zurdazo del carrilero por derecha pasó muy cerca del palo izquierdo de Medina.

Unos minutos más tarde, De Souza le ganó la espalda a Godoy, metiendo un pase atrás para Prieto, que remató, pero Carniello que cerraba tapó el remate que tenía destino de arco.

El partido se fue abriendo, y Boca Unidos replicó con una tijera de Mbombaj tras un centro desde la derecha que se fue ancha. Inmediatamente, Fabro amagó el remate de zurda y perfiló para su pierna más hábil, y el disparo fue desviado con una mano por Canuto al tiro de esquina.

Al animarse más el local, también quedaron espacios que no pudieron ser aprovechados por el Aurirrojo, como en una contra que encabezó Núñez, quien se quedó corto cuando buscó cambiar para la proyección de Ledesma y Palma, que se mostraban destapados.

Promediando la etapa, Medero buscó refrescar el ataque con los ingresos de Saucedo y Magno por Pato y Ledesma, respectivamente, mientras que Mayor hizo lo propio con el ingreso de Cáceres por Núñez.

En los últimos quince minutos For Ever apostó todo a los envíos aéreos, o bien la pelota parada, que trajo sus complicaciones para Boca Unidos. El Negro estuvo cerca de marcar tras un tiro de esquina ejecutado por De Souza que fue peinado en el primer palo, y que Magno cabeceó ante la marca de Godoy, pero Medina, bien ubicado, se quedó sin rebote con el balón.

El técnico del equipo correntino agotó los cambios con el ingreso de Maciel -también debutó ayer con la camiseta aurirroja- por Ledesma, en una variante táctica. For Ever siguió buscando por arriba, de ahí el ingreso en los minutos finales de Romero por De Souza.

Sin embargo, la última chance fue para la visita. Ya con el tiempo cumplido, Cáceres encaró decididamente y envió un centro al área chica que Maciel conectó por arriba del travesaño. Pudo haber sido el gol de la victoria para Boca Unidos, que finalmente se trajo un punto de una cancha siempre difícil.

En la visita vale destacar la seguridad del arquero Medina, el buen trabajo de Carniello como líbero, la buena ubicación y la calidad de Ojeda, único mediocampista de recuperación, y la tarea de los carrileros, Mbombaj y Godoy. En tanto que en el local se destacó la sobriedad del golero Canuto, la entrega del zaguero central Jara, tanto en defensa como en ataque, el despliegue de De Souza y la peligrosidad que mostró Prieto.

Por la paridad en el juego y en las situaciones, dio la imprecisión que el empate le cayó bien al partido, aunque tanto Boca Unidos como Chaco For Ever quedaron en deuda futbolísticamente.