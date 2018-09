Del Potro perdió la final en los Estados Unidos

El tenista serbio Novak Djokovic ganó anoche su tercer Abierto de Estados Unidos al vencer en la final en sets corridos a Juan Martín del Potro, sumando su segundo título de Grand Slam de la temporada y arrebatándole el tercer puesto del ranking de la ATP.

El balcánico, en su octava final en las pistas duras de Flushing Meadows, se coronó por tercera vez al derrotar al albiceleste 6-3, 7-6 (4), 6-3 en tres horas y 16 minutos de juego.

El primer parcial tuvo un desarrollo parejo, pero Djokovic supo aprovechar su chance para ponerse en ventaja. Cuando afilaba la derecha, Del Potro hacía daño. El serbio, en tanto, se apoyaba en su versatilidad para pasar de defensa a ataque. El momento trascendental del parcial fue cuando el argentino sacó en el octavo juego: no pudo sostener un 40-0, “Nole” se hizo fuerte, quebró y luego aseguró con su saque para cerrar con un 6-3 en 41 minutos.

Ese fue el segundo set que perdió Del Potro en todo el certamen. Hasta ese momento, solo había cedido un parcial ante el estadounidense John Isner en los cuartos de final.

Aquel game increíblemente perdido significó un duro golpe anímico para el tandilense, que evidenció ese flaqueo mental en el primer tramo de la segunda manga. Djokovic asentó su juego y se hizo dueño de las acciones: era el que disponía cómo se jugaba el partido. De a poco -y con un tenis sólido-, fue minando el ánimo de Del Potro.

Tras dos puntos para quiebre desperdiciados en el primer juego, “Nole” concretó su chance en el tercer game. Djokovic estaba cómodo, Del Potro no.

Pero el tenis es un deporte que puede cambiar en cualquier momento. Y el rumbo pareció torcerse cuando el argentino quebró y se puso 3-3. El octavo juego fue maratónico: duró 20 minutos y “Delpo” tuvo varias chances para quebrar, pero no aprovechó sus oportunidades; la igualdad se mantuvo hasta el tie break, en el que Djokovic se impuso por 7-4 para tomar una ventaja de dos parciales.

La tendencia se mantuvo quebró en el tercer juego. Una vez más, “Nole” superó anímicamente a “Delpo”. Tras un quiebre por lado, parecía que la paridad se mantendría hasta el final del set, pero Djokovic golpeó en un momento clave. Se quedó con el servicio de su rival para ponerse 5-3 y, finalmente, cerrar el encuentro con su saque.