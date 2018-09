Economistas estiman que la inflación en septiembre podría llegar al 6 por ciento

Por el impacto de la devaluación, la inflación de septiembre se proyecta bastante más alta que la de agosto.

Los pronósticos más conservadores parten desde un crecimiento en el índice de precios superior al 4%. En tanto, otras previsiones, indican que el impacto de la suba del dólar podría disparar la inflación hasta el 6 por ciento. “La semana que viene recién tendremos los relevamientos de los primeros 15 días del mes, pero nuestra percepción, debido al salto del 35% del dólar en agosto, es que la inflación de septiembre tendrá un piso del 6%, explicó a Clarín Lorenzo Sigaut Gravina, el economista de la consultora Ecolatina. Según el analista, el traslado a precios fue muy directo en alimentos y combustibles, básicamente. Y plantea que “el problema no es sólo septiembre: también vemos que en octubre el impacto seguirá sintiéndose, e impulsaría el indicador al 4%. En resumidas cuentas, la inflación estaría en el 44% a fin de año. El IPC Ecolatina mostró una suba de los precios del 3,5% en agosto, con una variación interanual, hasta ese mes, del 33,5 por ciento. En este mes, los principales aumentos se verán en los alimentos, dado que la mayoría de los fabricantes estuvo renovando sus listas de precios con subas no menores a los dos dígitos. Según los datos que maneja la consultora Eco Go, en agosto, los alimentos crecieron 3,1% respecto de julio y dejaron un arrastre del 1,2% para septiembre. Con todo, en este rubro, el traslado a precios se está haciendo más acotado que en otros bienes y servicios, debido al estancamiento de la actividad económica. El otro gran rubro que impulsa el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre son los combustibles, que registraron subas de hasta el 12% sólo en estos primeros días del mes. Este factor también suma un impacto sobre el aumento del transporte, que agrega a la vez, mayor presión inflacionaria a septiembre. “Hay un efecto arrastre de agosto también, pero lo peor fue el salto del tipo de cambio en los últimos días de agosto. Por eso, los bienes transables son los que van a tener mayores aumentos”, señaló Sigaut Gravina.