El ciclo de Cristina “ya está, terminó”

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, consideró que “en política los ciclos se cumplen” y el de la ex presidenta Cristina Kirchner “ya está, terminó”.

De esta manera, el dirigente peronista desestimó una posible candidatura de la actual senadora nacional en las próximas elecciones presidenciales.

Además, Manzur comentó que “desde el 2015” que no se comunica con la ex jefa de Estado, ya que “no se ha dado la oportunidad” para eso.

“Lo digo con respeto y humildad. Fue elegida dos veces presidenta y es una dirigente importante. Pero en política los ciclos se cumplen. Bush, Clinton o De Gaulle cumplieron ciclos, ella también. Valoro que sea senadora y que pueda aportar. Pero ya está, terminó”, señaló el mandatario provincial.

Por otra parte, el referente del PJ reconoció que el partido es “amplio”, pero aclaró que también es “democrático” y que hay que ir “a las urnas” para definir al próximo candidato.

“Ser peronista es defender los ideales, los postulados de la justicia social, el trabajo, la movilidad social ascendente. Lo dice un gobernador, hijo de inmigrantes libaneses que pudo estudiar por las oportunidades que le dio este país. El ideal peronista es que los hijos sean mejores que sus padres”, resaltó durante una entrevista con el diario Clarín.

En este sentido, Manzur consideró que “en el próximo tiempo” el espacio “va a parir una nueva conducción” y celebró que haya “muchos dirigentes capaces y con trayectoria”.

“Con internas o de otra forma democrática, va a surgir un liderazgo, como ocurrió en los 80 cuando compitieron Menem y Cafiero. Debemos generar las condiciones para una gran interna donde los peronistas voten y elijan ese nuevo liderazgo”, agregó.