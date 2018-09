Entre Ríos: el culto al suicidio adolescente en Instagram

Alguien que lo conoce dice: “Es un murciélago. El pibe es un murciélago, siempre de noche, andando en la bici con los aritos esos que tiene, el pelo de colores. Un murciélago. Y sí, se sabe”.

San José, Entre Ríos, sabe. Todos conocen a Julián: los vecinos que charlan en los bancos de la plaza Urquiza, la pareja de chicos que se besan en la entrada del cine local, la señora en las escalinatas de la parroquia. Todos hablan de él si es que les preguntan. “Se sabe”, dicen, con la serenidad pintoresca de cualquier ciudad chica entrerriana.

Julián, un chico flaco, fan de Pokemón, que tenía una araña galponera como mascota en un frasco y subía selfies a Instagram con cara melancólica y gorros con forma de gatitos en la cabeza, claramente no encaja con el resto de la localidad ubicada a cien kilómetros de Gualeguaychú.

El 11 de agosto de 2017, la división Delitos Cibernéticos de la Federal entró en la casa en ruinas que Julián -un nombre de fantasía usado en esta nota para proteger su identidad- compartía con su mamá, una casa en un terreno propiedad del municipio local casi venida abajo con sus tirantes y su pintura carcomida. Se llevaron su teléfono y su computadora, se lo llevaron a él a la sala psiquiátrica del hospital local de donde salió cuatro días después.

Los policías que lo allanaron le salvaron la vida, si es que Julián iba a cumplir con su palabra: quedaban seis días para que se cortara las venas. Pero Julián, si es que iba a hacerlo, no iba a hacerlo solo: iba a hacerlo como el jefe de un culto al suicidio adolescente. Al momento del allanamiento de la PFA, Julián tenía apenas 17 años. Había sido el líder del chat durante meses con otros tres chicas y chicos que había conocido jugando juegos en red para luego conversar en Instagram, el miembro más antiguo de la conversación.

Los términos eran escalofriantes.“¿Me regalas un par de cuchillas?”, le dice una chica probablemente también de una localidad entrerriana cercana, que no habría sido identificada hasta hoy en un curioso español neutro, el tono general de la conversación. “Te doy una tableta de clonazepam”, responde. “Se suponía que intentarían suicidarse las dos”, dice Julián, en referencia a otras chicas.