Independiente se mide con Brown de Adrogué

Independiente buscará hoy regresar a la victoria cuando se enfrente a Brown de Adrogué, en un partido correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Argentina y el ganador se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero en la próxima instancia.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, será arbitrado por Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

Independiente no gana desde el pasado 8 de agosto cuando se quedó con la Copa Suruga Bank al derrotar por 1 a 0 al Cerezo Osaka ya que luego empató con Santos los dos partidos por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, pero pasó a Cuartos por los tres goles de ventaja que le otorgó Conmebol por la mala inclusión de un rival (Carlos Sánchez).

Además, viene teniendo una performance irregular en la Superliga ya que igualó 2 a 2 ante Estudiantes en La Plata en la fecha pasada, mientras que previamente perdió como local frente a Defensa y Justicia por 1 a 0 y empató en su visita a Newell´s por 2 a 2.

En tanto, en la Copa Argentina dejó en el camino a Central Ballester al vapulearlo por 8 a 0 y para jugar ante Brown de Adrogué el técnico Ariel Holan no podrá contar con varios futbolistas, uno de ellos Francisco Silva, quien no se recuperó de una distensión en el ligamento de su rodilla derecha.

El entrenador tampoco tendrá a los jugadores que se encuentran con las diferentes selecciones, Fabricio Bustos, Alan Franco y Maximiliano Meza con la de Argentina, Pablo Hernández con la de Chile y Fernando Gaibor con la de Ecuador.

La buena noticia para Holan es que recuperará a los uruguayos Martín Campaña y Gastón Silva, quienes volvieron desde los Estados Unidos luego de la derrota amistosa ante México en el NRG Stadium de Houston.

En relación al equipo que empezó jugando ante Estudiantes de La Plata, el técnico hará al menos siete cambios: Emanuel Brítez por Bustos; Guillermo Burdisso por Franco; Juan Manuel Sánchez Miño por Gastón Silva; Carlos Benavídez por Francisco Silva; Nicolás Domingo por Pablo Hernández; Martín Benítez por Ezequiel Cerutti y Emmanuel Gigliotti por Meza.