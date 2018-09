Juampi González llega a Corrientes con su unipersonal “El soltero”

El comediante Juampi González se presenta este miércoles en el Teatro Vera, en el marco de la gira despedida de “Soltero”, unipersonal que incluye a su personaje “Alessandra Teapoya” y con el que viene recorriendo el país. La cita será a las 21.30.

Juampi González dirá presente este miércoles en Corrientes con su unipersonal “Soltero”, un show a puro humor con los códigos de los comediantes 2.0 que supieron aprovechar el uso de las redes sociales como parte de sus performances, ganando audiencia y permanencia a través de estos medios, con un constante feedback entre el público que lo sigue.

González se presenta como comediante: “Hace 8 años que hago stand up, actualmente desarrollo personajes. El año pasado estuve en Corrientes presentando mi primer unipersonal, llamado “De todo un poco”, y ahora vuelvo con “Soltero”, que ya tiene dos años de recorrido, y lo estamos despidiendo, de acá hasta fin de año. No porque me vaya a poner de novio o me vaya a casar, sino porque ya cumplió un ciclo”, afirma González.

El unipersonal aborda el universo de la soltería, y al respecto Juampi comenta que “todo lo bueno y lo malo de estar soltero es lo mismo, depende del lado del que lo estés mirando, lo bueno puede ser la independencia, y el hecho de decir ‘me voy cuando quiero’ y que nadie te esté mensajeando, o tener la cama para vos solo, tirarte como querés, no tener nadie que te abrace, sobre todo en invierno. Salís a cenar y no tenés que compartir el postre”.

Sobre su personaje actual, “Alessandra Teapoya”, comenta que “nació como una parodia a la sexóloga Alessandra Rampolla. El personaje capta la misma esencia de hablar sobre sexo de una manera divertida, como lo hace Alessandra. Eso traté de rescatarlo y poder hablar de lo que sea, con ese tono simpático, caribeño, pero mi Alessandra en particular, por ahí se va a la banquina. Es muy divertido porque genera complicidad con el público en ese momento del show, en que me meto entre la gente a preguntar por sus historias, como un consultorio en vivo donde la gente le puede mandar sus preguntas en vivo”.