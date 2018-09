Municipales están en alerta y convocan a asamblea para evaluar medidas

Se realizaron dos reuniones de la Mesa Paritaria municipal y aún no se puso a consideración una oferta de mejora salarial. Esta demora acrecentó el malestar de los trabajadores que, hasta el momento, están sobreviviendo con un incremento del 9%, cuando la inflación fue mucho mayor y proyecta superar la barrera de los 40% en lo que resta del año.

Desde la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) confirmaron que ya dieron inicio las asambleas en las distintas reparticiones. Las primeras tuvieron lugar en la dirección de Tránsito y en Ambiente, y habrá más a lo largo de la semana.

En ese ámbito se informó lo dialogado hasta el momento con los funcionarios municipales y no descartan iniciar un plan de lucha, si la oferta de aumento se sigue dilatando.

Por el momento, lo concreto es que mañana habrá una reunión de técnicos de la Comuna y referentes del gremio para analizar los números, y está prevista que la mesa paritaria se reanude el próximo viernes.

“Si el viernes no hay ofrecimiento, seguramente vamos a resolver algún tipo de medidas”, anticipó el secretario gremial electo, Walter Gómez.

“El descontento es generalizado porque la inflación está repercutiendo directamente sobre los bolsillos de los municipales. Todo aumentó y los trabajaores sólo recibieron un 9 por ciento de incremento”, destacó.

Desde el gremio aseguran que hasta el momento no se puso a consideración ningún porcentaje -piden una recomposición del 18,5%, que se sume a la acordado en marzo- y revelaron que los funcionarios municipales sólo señalaron la difícil situación financiera que atraviesan y llegaron a plantear que la eliminación del Fondo Sojero complicaba aún más el panorama. “Nunca se utilizaron esos recursos para salarios, únicamente para obras”, subrayaron desde Aoem.