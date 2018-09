Según un informe, ocho provincias mantienen presión fiscal en el sector de la construcción

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) 22 provincias superan la alícuota máxima de Ingresos Brutos para el sector de la construcción, prevista para 2019 en el Consenso Fiscal. Una de ellas es Corrientes, aunque no aumentó la presión fiscal, en relación con otras jurisdicciones.

El documento tomó en cuenta el informe “Cumplimiento de provincias al Consenso Fiscal en cuanto al Iibb”, publicado en abril, donde se analizó el grado de cumplimiento a los puntos acordados en el Consenso Fiscal con relación a los Ingresos Brutos. Se consideraron las modificaciones tributarias derivadas de las leyes impositivas provinciales vigentes para el año fiscal en curso.

Para el caso de la construcción, las provincias acordaron aplicar alícuotas que no sean superiores a ciertos valores, que se van reduciendo progresivamente en cinco años. Para 2018, el tope era del 3 por ciento; para 2019, de 2,50 puntos; para 2020, 2021 y 2022 del 2 por ciento.

El informe “advierte que Salta y La Rioja fueron las únicas provincias que aumentaron la alícuota máxima legal sobre la Construcción, aunque lo hicieron llegando a un nivel similar al de la mayoría de las jurisdicciones, es decir una alícuota del 3 por ciento”.

“Se destaca que Salta incrementó la alícuota máxima en un 100 por ciento hasta llevarla a los límites impuestos para el año 2018. Por otro lado, ocho jurisdicciones mantuvieron constante su carga, mientras que las restantes 14 la disminuyeron”, indica el trabajo de Iaraf.

“Puede apreciarse que de las 24 provincias, San Luis no cumple con alícuota máxima permitida para el 2018, mientras que solamente dos jurisdicciones no superan el límite permitido por la ley para el año 2019. En este grupo se encuentran San Juan y Santa Fe”, indica el trabajo.

Vale mencionar que San Luis y La Pampa no adhirieron al Consenso Fiscal. La primera registra una alícuota de 3,50 puntos y la segunda de 3 por ciento.

Para el caso de Corrientes, esta mantuvo en 2018 la alícuota de 2017, en 2,90 por ciento. Es una de las ocho jurisdicciones que mantuvieron constante su carga impositiva en el sector de la construcción. Es, además, una de las más bajas, luego de Santa Fe y San Juan.

“Del análisis de alícuotas máximas surge que son 22 las provincias que superan el límite de 2,50 por ciento planteado por el consenso para el próximo año. San Luis es la jurisdicción que más debería readecuar la carga tributaria que recae sobre la construcción, pero no firmó el Consenso. Las restantes provincias, para cumplir con la alícuota máxima establecida por el Pacto Fiscal para el año 2019, tendrían que disminuir sus alícuotas entre un 14 por ciento y un 17 por ciento”, indica el informe.

En este sentido, la que menos debe reducir en el país es Corrientes, ya que sólo debe bajar un 14 por ciento la proporción de la alícuota si espera llegar al tope máximo acordado en el Consenso Fiscal, es decir, pasar de 2,90 a 2,50 puntos en 2019.

En 2017, la provincia mantenía dicho porcentaje. En tanto, la que mayor esfuerzo hizo, en relación con el año anteriormente mencionado, fue Córdoba, cuya alícuota era de 4,81 por ciento.