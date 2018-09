Triunfaron Crucero, Antoniana y San Martín

El duelo que protagonizaron Chaco For Ever y Boca Unidos en Resistencia fue el único que terminó sin goles, vencedores ni vencidos al cabo de la primera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal B.

En su estadio de Garupá, Misiones, Crucero del Norte le ganó con autoridad 2 a 0 al conjunto salteño Gimnasia y Tiro.

Anotaron, para el triunfo del Colectivero, Enzo Bruno de penal y Leonardo Marinucci, ambos goles convertidos en el primer tiempo.

El conjunto misionero y próximo rival de Boca Unidos sufrió la expulsión del defensor Matías Presentado.

Otro anfitrión ganador fue Juventud Antoniana de Salta, que debió esperar hasta los 42 minutos del segundo tiempo cuando el delantero Cristian García anotó el gol de la victoria 1 a 0 sobre Altos Hornos de Zapla, Jujuy, en un duelo disputado en el estadio Padre Martearena.

La sorpresa y única victoria visitante fue la del debutante San Martín de Formosa, reciente ascendido a la categoría.

El conjunto formoseño se impuso por 2 a 0 sobre San Jorge, en un partido jugado en La Ciudadela de San Martín de Tucumán, ya que el local no pudo disponer de su flamante estadio en San Andrés.

Marcaron para el arranque ganador de San Martín, Facundo Suárez de penal a los 46 minutos de la primera parte; y también en tiempo agregado, a los 47 minutos, pero del segundo tiempo, un experimentado Diego Velázquez le puso cifras definitivas al partido.