Triunfo de Taragüy para seguir de cerca al puntero

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

En el cierre de la duodécima fecha del Torneo Regional NEA de rugby, Taragüy venció ayer como local a Aguará de Formosa 19 a 13 para seguir a tiro del único puntero, Curne. Dentro de un cotejo discreto, el Cuervo logró merecidamente el triunfo, aunque en la última jugada del cotejo se quedó sin el punto bonus que le hubiera permitido dar alcance a los universitarios.

Durante el primer tiempo hubo momentos de dominio repartido para los dos equipos, mientras que en el segundo se utilizó sistemáticamente la patada para buscar el fondo de la cancha contraria.

En ese contexto, Taragüy tuvo mayor poder de definición. En el período inicial llegó al try gracias a la potencia de sus delanteros, mientras que en el complemento fue la velocidad de sus tres cuartos la que marcó la diferencia.

Aguará se mantuvo ordenado en el terreno, pero careció de recursos para inquietar a la defensa correntina, recién en el minuto ochenta llegó a su único try que le sirvió para sumar un punto y mantener el cuarto lugar en las posiciones.

Taragüy comenzó el partido con una clara vocación ofensiva, atacando desde todos los sectores. Mientras que Aguará, con viento a favor en ese segmento, respondió con orden y llevando el juego en campo rival. Los formoseños tuvieron un par de oportunidades para llegar al ingoal, pero el line y el scrum fueron bien controlados por el equipo local.

La apertura del marcador recién llegó a los 28 minutos cuando Taragüy hizo sentir la potencia de sus delanteros. En un penal, a cinco metros de la zona de anotación, optó por jugar el scrum y con el empuje de sus delanteros provocó una evidente infracción del pack visitante que derivó en la sanción del try penal por parte del árbitro cordobés Gustavo Reartes.

En el cierre del capítulo, Aguará volvió a situarse en campo contrario y esta vez decidió sumar puntos a través de dos penales anotados por Juan Francisco Micieli.

El segundo tiempo fue deslucido. Los dos equipos apostaron a utilizar el pie para buscar la profundidad del terreno contrario. Así, la pelota voló constantemente por el aire, en un ida y vuelta intrascendente.

Recién después de promediar la etapa, Taragüy pudo hilvanar una buena jugada colectiva, tuvo varias fases en el ataque hasta que la pelota le llegó a Juan Desimoni que ingresó a toda velocidad hasta el ingoal casi por el centro de la cancha. El try fue convertido por Tomás Benítez Hardoy.

La tercera conquista del local llegó una decena de minutos más tarde y por la misma vía. Ofensiva con muchos pases, pero en esta oportunidad el encargado de desnivelar fue Enzo Sander por la punta derecha.

El Cuervo tenía controlado el partido y además, gracias a los tres tries de diferencia, estaba sumando un punto adicional, sin embargo en la última acción del cotejo Aguará descontó y lo privó del privilegio de llegar a la cima de las posiciones.

Un tackle a destiempo de Matías Chiama fue sancionado con un penal. El equipo formoseño buscó el line y desde esa formación generó un maul que terminó con el try de Ariel Sandoval y la conversión, muy cerca del lateral izquierdo, de Juan Francisco Micieli.

Taragüy mantiene su racha ganadora, le pone presión al puntero, y se encamina al pasaje directivo a semifinales, pero en la víspera se quedó con el sabor amargo de no poder dar el salto a la primera ubicación.